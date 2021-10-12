Всплыли новые подробности смерти нардепа Полякова

Показания таксиста, который вез Полякова, снова оказались противоречивыми

Смерть народного депутата Антона Полякова, который умер в такси 8 октября, обрастает новыми деталями. Сначала выяснилось, что таксист, который вез Полякова дал правоохранителям ложные показания, заявив, что подобрал его на остановке, а уже во вторник, 12 октября, в МВД заявили, что этот автомобиль следовал за автомобилем, в котором сначала везли нардепа.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, Антон Поляков не был для таксиста случайным пассажиром. Некоторое время до того, как забрать нардепа, таксист следовал за автомобилем, в котором ехал Поляков вместе с другим свидетелем.

"Он сказал, что случайно подобрал пассажира, а на самом деле не случайно, он некоторое время ехал за машиной с потерпевшим, которая некоторое время ездила по городу с другим свидетелем", — заявил Шевченко.

В МВД добавили, что на данный момент установлены все лица, с которыми контактировал Антон Поляков в вечер перед своей смертью. Следствие по этому делу продолжается.

Напомним, что Полякова нашли мертвым работники полиции в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил. Нардепа пытались реанимировать, однако все попытки оказались тщетными. Сначала таксист — гражданин Азербайджана Эльмир М. — заявил, что подобрал Полякова у дороги на проспекте Соборности, 2, где на вид пьяный мужчина ловил машину. В автомобиле нардепа качало и рвало.

Однако, в ходе расследования таксист изменил свои показания, заявив, что на самом деле нардепа привезли на другой машине и попросили довезти его домой.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в ночь своей смерти народный избранник выпивал с помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым, чья семья имеет весьма неоднозначную репутацию.