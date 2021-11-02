Замість білої сукні — траур: наречена Полякова Скороход прийшла до Ради після його смерті (фото)

Деякі колеги висловлюють депутатці свою підтримку

У вівторок, 2 листопада, нардепка від політсили "За майбутнє" Ганна Скороход, яка мала любовний зв’язок із покійним Антоном Поляковим, прийшла на засідання Верховної Ради в траурному одязі.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Ганна Скороход уже не вперше після смерті Полякова з’являється у парламенті — її ім’я значилося у кількох списках жовтневих голосувань Ради. Втім, зараз її підкреслено жалобний образ впадає у вічі.

Депутат з’явилася у чорній блузці та штанах

Жалоба не заважає Скорохід спілкуватися з колегами

Ймовірно, така зміна іміджу може бути пов’язана із наближенням дня народження Антона Полякова — 11 листопада йому виповнилося б 34 роки. При цьому в ефірі одного із політичних шоу Скороход зізналася, що на цей день вони планували своє одруження — насамперед обидва залагодивши всі деталі з розлученням.

Додамо, що Ганна Скороход не приховує своїх любовних стосунків із покійним Поляковим, хоча раніше вони їх і не афішували. Однак на звістку про його смерть вона відреагувала досить бурхливо — спочатку говорила про ймовірну вагітність від політика, а потім зовсім втратила свідомість у кулуарах Ради.

Анна Скороход та Антон Поляков зустрічалися

На похорон Полякова, який відбувався в Чернігівській області, Ганна Скороход прийшла, незважаючи на присутність там подружжя народного депутата. Їхня невелика словесна сутичка викликала справжній фурор як на прощанні з політиком, так і в мережі.

Варто також зазначити, що Ганна Скороход відкидає всі версії загибелі Полякова, окрім вбивства, — вона переконана, що смерть її коханого була насильницькою.

"Телеграф" розповідав, що правоохоронні органи спростували припущення Скороход. Крім цього, в інтернеті з’явилися нові подробиці смерті Полякова — стало відомо більше деталей про останній вечір життя депутата.