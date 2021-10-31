Вже готували б весілля: Анна Скороход відкрила правду про відносини з Поляковим

Пара могла б розписатися вже менш ніж за два тижні, стверджує жінка.

Нардеп Анна Скороход, яка була у відносинах із покійним депутатом Антоном Поляковим, розповіла, що вони були заручені і збиралися одружитися.

Про це вона висловилася в ефірі "Хард з Влащенком" на "Україна 24" увечері 31 жовтня, повідомляє "Телеграф".

За її словами, вони були заручені, і планували весілля на день народження Полякова, — 11 листопада йому мало виповнитися 34 роки.

"Він дуже цього хотів, для нього це було велике свято. Тому я скоріше не друг, а кохана жінка. Мені дуже неприємний увесь той бруд і брехня, яка поширюється в тому числі правоохоронними органами і не має нічого спільного з правдою", — наголосила Скороход.

За її словами, і вона, і Поляков вже були розлучені. В ефірі показали також копію рішення про розлучення.

"У людей є звичка підглядати в чужу замкову щілину і не помічати, що є у них самих. Ми були в розлученні, обидва, і нас нічого не повʼязувало з нашими колишніми сімʼями", — додала нардеп.

Поляков був розлучений з дружиною

Як повідомляв "Телеграф", Антон Поляков помер у ніч на 8 жовтня у Києві дорогою додому на таксі, пізніше з’ясувалося, що в день смерті він випивав із помічником Скороход, після чого в його крові виявили наркотики та алкоголь.

Після смерті Полякова Анна Скороход втратила свідомість у Раді і кричала, що вагітна. З’ясувалося, що пара жила разом, але незадовго до трагедії вони посварилися.

Скорохід прийшла на похорон Полякова, як і його дружина, що спричинило великий скандал.