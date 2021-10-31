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Уже бы готовили свадьбу: Анна Скороход открыла правду об отношениях с Поляковым

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Анна Скороход и Антон Поляков Новость обновлена 31 октября 2021, 20:19
Анна Скороход и Антон Поляков

Пара могла бы расписаться уже менее чем через две недели, утверждает женщина

Нардеп Анна Скороход, которая была в отношениях с покойным депутатом Антоном Поляковым, рассказала, что они были помолвлены и собирались пожениться.

Об этом она высказалась в эфире "Хард с Влащенко" на Украина 24 вечером 31 октября, сообщает "Телеграф".

По ее словам, они были помолвлены, и планировали свадьбу на день рождения Полякова, — 11 ноября ему должно было исполниться 34 года.

"Он очень этого хотел, для него это был большой праздник. Потому я скорее не друг, а любимая женщина. Мне очень неприятна вся та грязь и брехня, которая распространяется в том числе правоохранительными органами и не имеет ничего общего с правдой", — подчеркнула Скороход.

Как сообщал "Телеграф", Антон Поляков умер в ночь на 8 октября в Киеве по дороге домой на такси, позже выяснилось, что в день смерти он выпивал с помощником Скороход, после чего в его крови обнаружили наркотики и алкоголь.

После смерти Полякова Анна Скороход упала в обморок в Раде и кричала, что беременна. Выяснилось, что пара жила вместе, но незадолго до трагедии они поссорились.

Скороход пришла на похороны Полякова, как и его жена, что стало причиной большого скандала.

Теги:
#Антон Поляков #Анна Скороход
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