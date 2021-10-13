Муж мог приложить руку к смерти Полякова: что известно о личной жизни Анны Скороход

Нардепы были в отношениях — утверждают коллеги.

Нардеп Анна Скороход, которая выставила вместо своего фото в соцсети портрет умершего Антона Полякова, столкнулась с критикой из-за сожительства с женатым коллегой. При этом она сама замужем — ее супруг бизнесмен Алексей Алякин.

Об этом свидетельствует декларация Скороход.

Семья Анны Скороход

Вместе с мужем Скороход воспитывает сына, которого назвали в честь отца — Алексеем.

У Алексея Алякина-старшего украинское гражданство, но долгое время он вел свой бизнес на территории России. Согласно данным из открытых источников, в начале 2000-х занимал пост замглавы департамента промышленности в Минимущества РФ.

С 2013 года у него начались проблемы с законом — его обвинили в выводе активов одной из компании и в том же году Алякин признал себя банкротом.

С 2014 года живет в Украине. В том же году познакомился с Анной Скороход, а с 2015 — в розыске в России. В Украине находился под домашним арестом в 2019, в чем Скороход обвинила своих бывших коллег по фракции "Слуга народа".

Муж Анны Скороход, по словам ее коллеги, может быть причастен к смерти Полякова — из ревности.

Похороны Антона Полякова

На похороны умершего народного депутата Полякова приехали и его законная жена Галина Полякова, и Скороход, которую официально называют его сожительницей. Жена Полякова возмутилась тем, что Скороход пришла, а его мать убрала цветы, которые принесла нардеп.

Скороход никак не комментирует слухи о своей возможной беременности — напомним, она об этом сказала перед тем как упасть в обморок в Верховной Раде.

Ранее "Телеграф" писал, что нардепы не верят, что Поляков принимал наркотики. Напомним, о смерти народного депутата Полякова стало известно 8 октября — ему стало плохо в такси.