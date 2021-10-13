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Чоловік міг докласти руку до смерті Полякова: що відомо про особисте життя Анни Скороход

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Народний депутат Анна Скороход Новина оновлена 13 жовтня 2021, 09:31
Народний депутат Анна Скороход

Нардепи перебували в стосунках — стверджують колеги.

Нардеп Анна Скороход, яка виставила замість свого фото в соцмережі портрет померлого Антона Полякова, зіткнулася з критикою через співжиття з одруженим колегою. При цьому вона сама заміжня — її чоловік бізнесмен Олексій Алякін.

Про це свідчить декларація Скороход.

Сім’я Анни Скороход

Разом з чоловіком Скороход виховує сина, якого назвали на честь батька — Олексієм.

У Олексія Алякіна-старшого українське громадянство, але довгий час він вів свій бізнес на території Росії. Згідно з даними з відкритих джерел, в початку 2000-х обіймав посаду заступника голови департаменту промисловості в Мінмайна РФ.

З 2013 року у нього почалися проблеми з законом — його звинуватили у виведенні активів однієї з компанії і в тому ж році Алякін визнав себе банкрутом.

З 2014 року живе в Україні. У тому ж році познайомився з Анною Скороход, а з 2015 — в розшуку в Росії. В Україні знаходився під домашнім арештом в 2019, у чому Скороход звинуватила своїх колишніх колег по фракції "Слуга народу".

Чоловік Анни Скороход, за словами її колеги, може бути причетний до смерті Полякова — з ревнощів.

Похорон Антона Полякова

На похорон померлого народного депутата Полякова приїхали і його законна дружина Галина Полякова, і Скороход, яку офіційно називають його співмешканкою. Дружина Полякова обурилася тим, що Скороход прийшла, а його мати прибрала квіти, які принесла нардеп.

Скороход ніяк не коментує чутки про свою можливу вагітність — нагадаємо, вона про це сказала перед тим як втратити свідомість у Верховній Раді.

Раніше "Телеграф" писав, що нардепи не вірять, що Поляков брав наркотики. Нагадаємо, про смерть народного депутата Полякова стало відомо 8 жовтня — йому стало погано в таксі.

Теги:
#Сім'я #Похорон #Антон Поляков #Анна Скороход
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