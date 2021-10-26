Укр

В крови умершего нардепа Полякова нашли не только метадон и алкоголь

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
69
Антон Поляков
Антон Поляков

Полиция не считает, что Полякова убили, но пока не отбрасывает ни одну из версий.

В крови народного депутата Антона Полякова, который был найден мертвым в ночь на 8 октября, помимо алкоголя и метадона нашли также и димедрол.

Такой информацией в интервью изданию "Громадське" поделился первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Он говорит, что димедрол также носит название "уличного метадона" и его эффект заключается в усилении действия других наркотических средств. Енин подчеркнул, что такую смесь невозможно добыть в обычной аптеке.

Он добавил, что пока не понятно как эти вещества попали в кровь нардепа, но отметил, что у правоохранителей пока нет оснований склоняться к версии об умышленном убийстве. Вместе с тем, по словам Енина, ни одна из версий пока отброшена не была.

Полиция уже допросила бывшую сожительницу Полякова Анну Скороход и ее помощника Руслана Джамбулатова, в компании которого проводил вечер умерший нардеп.

Напомним, Антона Полякова полицейские обнаружили мертвым в автомобиле такси, которое нарушило правила дорожного движения. Попытки врачей реанимировать нардепа результатов не дали.

Похороны Полякова прошли 11 октября в Чернигове. Не обошлось и без скандалов — семье умершего парламентария не понравилось, что попрощаться с ним пришла Скороход.

Теги:
#МВД #Евгений Енин #Антон Поляков
В Украине все сложнее уехать куда-либо без "ковидных" документов
Украина
Можно ли ездить по Украине без вакцинации? Ответы на все вопросы
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Украине все сложнее уехать куда-либо без "ковидных" документов
Можно ли ездить по Украине без вакцинации? Ответы на все вопросы
Дата публикации
Категория
"Bayraktar"
Bayraktar впервые применили на Донбассе против боевиков "ДНР" (видео)
Дата публикации
Категория
Екатерина Рожкова, Кирилл Шевченко и Андрей Пышный (слева направо)
"Телеграф" узнал, кого в ОП сватают на место нового главы Нацбанка
Дата публикации
Категория
Золотые экспонаты на выставке в Нидерландах, 2014 год.
Украина отвоевала "скифское золото" у России: подробности
Дата публикации
Категория
"Вечерний квартал" перестал нравиться украинцам
Популярность "95 квартала" после ухода Зеленского стремительно падает: украинцы начали реже смотреть шоу