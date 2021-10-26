В крови умершего нардепа Полякова нашли не только метадон и алкоголь

Полиция не считает, что Полякова убили, но пока не отбрасывает ни одну из версий.

В крови народного депутата Антона Полякова, который был найден мертвым в ночь на 8 октября, помимо алкоголя и метадона нашли также и димедрол.

Такой информацией в интервью изданию "Громадське" поделился первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Он говорит, что димедрол также носит название "уличного метадона" и его эффект заключается в усилении действия других наркотических средств. Енин подчеркнул, что такую смесь невозможно добыть в обычной аптеке.

Он добавил, что пока не понятно как эти вещества попали в кровь нардепа, но отметил, что у правоохранителей пока нет оснований склоняться к версии об умышленном убийстве. Вместе с тем, по словам Енина, ни одна из версий пока отброшена не была.

Полиция уже допросила бывшую сожительницу Полякова Анну Скороход и ее помощника Руслана Джамбулатова, в компании которого проводил вечер умерший нардеп.

Напомним, Антона Полякова полицейские обнаружили мертвым в автомобиле такси, которое нарушило правила дорожного движения. Попытки врачей реанимировать нардепа результатов не дали.

Похороны Полякова прошли 11 октября в Чернигове. Не обошлось и без скандалов — семье умершего парламентария не понравилось, что попрощаться с ним пришла Скороход.