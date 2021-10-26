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У крові померлого нардепа Полякова знайшли не лише метадон та алкоголь

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Антон Поляков Новина оновлена 26 жовтня 2021, 23:00
Антон Поляков

Поліція не вважає, що Полякова вбили, але поки що не відкидає жодну з версій.

У крові народного депутата Антона Полякова, який був знайдений мертвим у ніч на 8 жовтня, крім алкоголю та метадону знайшли також і димедрол.

Такою інформацією в інтерв’ю виданню Громадське поділився перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Він каже, що димедрол також зветься "вуличного метадону" і його ефект полягає у посиленні дії інших наркотичних засобів. Єнін підкреслив, що таку суміш неможливо придбати у звичайній аптеці.

Він додав, що поки не зрозуміло, як ці речовини потрапили в кров нардепа, але зазначив, що правоохоронці поки не мають підстав схилятися до версії про умисне вбивство. Водночас, за словами Єніна, жодна з версій поки що відкинута не була.

Поліція вже допитала колишню співмешканку Полякова Ганну Скороход та її помічника Руслана Джамбулатова, у компанії якого проводив вечір померлий нардеп.

Нагадаємо, Антона Полякова поліціянти виявили мертвим в автомобілі таксі, яке порушило правила дорожнього руху. Намагання лікарів реанімувати нардепа результатів не дали.

Похорон Полякова пройшов 11 жовтня у Чернігові. Не обійшлося і без скандалів — сім’ї померлого парламентаря не сподобалося, що попрощатися з ним прийшла Скороход.

Теги:
#МВС #Євген Єнін #Антон Поляков
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