Зв’язок з криміналом, роман на стороні і дивний таксист: які загадки ховаються в справі про смерть нардепа Полякова

Загадки і дивацтва в розслідуванні смерті нардепа Антона Полякова множаться з кожним днем

З моменту раптової смерті народного депутата України Антона Полякова в київському таксі пройшло п’ять днів. Історія, яка з самого початку здавалася загадковою, продовжує обростати новими таємницями та скандалами. При цьому ясності в загибелі Полякова більше не стає. "Телеграф" тим часом зібрав найголовніші питання і дивацтва смерті народного депутата.

Смерть в 33 роки

Першою дивиною для багатьох став сам факт смерті 33-річного Антона Полякова, що раніше не скаржився на якісь захворювання. Правда, за словами таксиста, який віз нардепа, чоловікові було погано — його хитало і рвало, а сам він справляв враження людини, що добряче випила.

Однак згодом було заявлено, що вміст алкоголю в крові померлого політика дорівнював приблизно 1 проміле, що еквівалентно, в залежності від ваги людини, приблизно 200-300 грамам горілки й вважається легкою стадією сп’яніння (до 1,5 проміле).

Безпосередньою причиною смерті були названі проблеми політика з серцем — гостра коронарна недостатність, гостра хронічна ішемічна хвороба серця.

"Помер ворог — і не шкода"

Настільки раптова смерть викликала неминучі розмови про насильницький характер події, наприклад, отруєння, що підігрівалося фігурою самого політика.

Антон Поляков був одним з перших «слуг народу», що виступили проти лінії своєї ж партії та був виключений за це з політсили. А незадовго до смерті він заявив про підкуп нардепів від «Слуги народу» в парламентському туалеті з метою зібрати голоси за антиолігархічний закон.

Сам Поляков асоціювався з олігархом Ігорем Коломойським, оскільки став членом депутатської групи «За майбутнє» і подав понад 6000 поправок з 16 тисяч до банківського законопроєкту, що регулює питання виведених з ринку фінустанов.

Очевидно, все це і дало привід голові комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, нардепу від СН Галині Третьяковій заявити, що «одним ворогом менше». Правда, ці слова викликали обурення й у її колег по власній фракції.

Радість же «слуги народу» надала ще один привід для конспірології.

Був пов’язаний з криміналом

Уже в день смерті стало відомо, що ймовірно останнім, з ким зустрічався Поляков перед загибеллю, був помічник нардепа Анни Скороход, її екскоханець, Руслан Джамбулатов.

Останній є членом бізнес-сім’ї уродженців Чечні сім’ї Джамбулатових, за якими крім легального бізнесу і понад 30 комерційних структур тягнеться шлейф криміналу і розбірок в чеченському бізнес- і кримінальній спільноті.

Це викликало хвилю припущень про те, що саме Руслан Джамбулатов міг «допомогти» Антону Полякову як стати нардепом, так і спровокувати смерть політика.

Втім, слідство заявило, що Джамбулатов проходить у справі як свідок, але смерть політика попередньо класифікували як умисне вбивство.

Помер від коктейлю з алкоголю та наркотиків

Вже 9 жовтня нардеп від «Слуги народу» Галина Янченко заявила, що токсикологічна експертиза нібито показала в крові Полякова наявність крім алкоголю ще й наркотику метадону.

Увечері 10 жовтня в ефірі телеканалу «Україна 24» директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко підтвердив наявність в крові нардепа метадону.

Цікаво, що метадон призначається при замісній терапії для тих, хто лікується від героїнової наркозалежності.

«Мінливий» таксист

Окрема дивина — зміни показань таксиста, в чиєму авто помер нардеп. Так, раніше він заявив, що підібрав Полякова на зупинці, але як розповів ЗМІ адвокат свідка, уродженця Азербайджану Ельміра М., на ділі все мало інший вигляд.

Насправді політика пересадили в таксі Ельміра з іншого автомобіля. При цьому самого таксиста, як наполягає його адвокат, нібито побили в поліції. Однак, як нарікає адвокат, довести цього не можна, оскільки били його підзахисного вміло, не залишаючи слідів на тілі.

Все той же спікер МВС Артем Шевченко повідомив, що таксистові не просто підсадили Полякова з іншого авто, таксист спочатку їхав за першим авто, в якому і перебував політик. Правда, навіщо він це робив — прессекретар відомства поки не пояснив. Але додав, що встановлені всі особи, які бачили парламентарія незадовго до його смерті.

Тим часом мати Антона Полякова звернулася до українців зі словами подяки за співчуття її горю.