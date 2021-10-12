Связь с криминалом, роман на стороне и странный таксист: какие загадки скрываются в деле о смерти нардепа Полякова

Загадки и странности в расследовании смерти нардепа Антона Полякова множатся с каждым днем

С момента скоропостижной смерти народного депутата Украины Антона Полякова в киевском такси прошло пять дней. История, которая с самого начала казалась загадочной, продолжает обрастать загадками и скандалами. При этом ясности в гибели Полякова больше не становится. "Телеграф" тем временем собрал самые главные вопросы и странности смерти народного депутата.

Смерть в 33 года

Первой странностью для многих стал сам факт смерти 33-летнего Антона Полякова, ранее не жаловавшегося на какие-то заболевания. Правда, по словам таксиста, который вез нардепа, мужчине было плохо — его качало и рвало, сам он производил впечатление хорошо выпившего человека.

Однако впоследствии было заявлено, что содержание алкоголя в крови умершего политика равнялось примерно 1 промилле, что эквивалентно, в зависимости от веса человека, примерно 200-300 граммам водки и считается легкой стадией опьянения (до 1,5 промилле).

Непосредственной причиной смерти были названы проблемы политика с сердцем — острая коронарная недостаточность, острая хроническая ишемическая болезнь сердца.

"Умер враг – и не жалко"

Столь скоропостижная смерть вызвала неминуемые разговоры о насильственном характере произошедшего, например, отравлении, что подогревалось фигурой самого политика.

Антон Поляков был одним из первых «слуг народа» выступивших против линии своей же партии и исключенный за это из политсилы. А незадолго до смерти он заявил о подкупе нардепов от «Слуги народа» в парламентском туалете с целью собрать голоса за антиолигархический закон.

Сам Поляков ассоциировался с олигархом Игорем Коломойским, поскольку стал членом депутатской группы «За майбутне» и подал более 6000 поправок из 16 тысяч к банковскому законопроекту, регулирующему вопросы выведенных с рынка финучреждений.

Очевидно, все это и дало повод председателю комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нардепу от СН Галине Третьяковой заявить, что «одним врагом меньше». Правда, эти слова вызвали возмущения и у коллег по фракции.

Радость же «слуги народа» дала еще один повод для конспирологии.

Был связан с криминалом

Уже в день смерти стало известно, что предположительно последним, с кем встречался Поляков перед гибелью, был помощник нардепа Анны Скороход, её экс-возлюбленной, Руслан Джамбулатов.

Последний является членом бизнес-семьи уроженцев Чечни семьи Джамбулатовых, за которыми помимо легального бизнеса и более 30 коммерческих структур тянется шлейф криминала и разборок в чеченском бизнес- и криминальном сообществе.

Это вызвало волну предположений о том, что именно Руслан Джамбулатов мог «помочь» Антону Полякову как стать нардепом, так и спровоцировать смерть политика.

Впрочем, следствие заявило, что Джамбулатов проходит по делу как свидетель, но происшествие предварительно классифицировали как умышленное убийство.

Умер от коктейля из алкоголя и наркотика

Уже 9 октября нардеп от «Слуги народа» Галина Янченко заявила, что токсикологическая экспертиза якобы показала в крови Полякова наличие помимо алкоголя еще и наркотика метадона.

Вечером 10 октября в эфире телеканала «Украина 24» директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко подтвердил наличие в крови нардепа метадона.

Любопытно, что метадон назначается при заместительной терапии для тех, кто лечится от героиновой наркозависимости.

«Изменчивый» таксист

Отдельная странность — изменения показаний таксиста, в чьем авто умер нардеп. Так, прежде он заявил, что подобрал голосующего Полякова на остановке, но как рассказал СМИ адвокат свидетеля, уроженца Азербайджана Эльмира М., на деле все выглядело иначе.

На самом деле политика пересадили в такси Эльмира из другого автомобиля. При этом самого таксиста, как настаивает его адвокат, якобы избили в полиции. Однако, как сетует адвокат, доказать этого нельзя, поскольку били его подзащитного умело, не оставляя следов на теле.

Все тот же спикер МВД Артем Шевченко сообщил, что таксисту не просто подсадили Полякова из другого авто, таксист изначально ехал за первым авто, в котором и находился политик. Правда, зачем он это делал – пресс-секретарь ведомства пока не объяснил. Но добавил, что установлены все лица, которые видели парламентария незадолго до его смерти.

Тем временем мать Антона Полякова обратилась к украинцам со словами благодарности за сочувствие ее горю.