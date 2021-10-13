Рус

Намагалися врятувати до останнього: в мережі показали відео смерті нардепа Полякова

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2858
Антон Поляков Новина оновлена 13 жовтня 2021, 22:31
Антон Поляков

На відео видно, що поліціянти намагалися відкачати нардепа, проте це не дало результатів.

У мережі з’явилися кадри останніх хвилин життя народного депутата Антона Полякова, в крові якого виявили алкоголь і метадон.

Відповідне відео було оприлюднено телеграм-каналом "Київ оперативний".

Як помітно на кадрах, один з поліціянтів намагається привести чоловіка до тями та робить йому непрямий масаж серця до прибуття медиків. Лікарі "швидкої", що прибули пізніше, потім намагалися реанімувати Полякова дефібрилятором, проте це йому не допомогло.

Як повідомлялося раніше, Полякова поховали в Чернігові 11 жовтня. На похоронах були присутні ряд його колег з Верховної Ради, серед них була помічена нардеп Анна Скороход, з якою у нього імовірно були відносини.

Це не залишилося поза увагою дружини Полякова Галини, яка бурхливо відреагувала на її присутність.

Поліції вдалося встановити, що останній з ким бачився і випивав нардеп в той фатальний вечір був помічник Скороход Руслан Джамбулатова, проти якого були введені санкції РНБО за причетність до злочинної діяльності.

Теги:
#Антон Поляков
Антон Поляков
Україна
Намагалися врятувати до останнього: в мережі показали відео смерті нардепа Полякова
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Антон Поляков
Намагалися врятувати до останнього: в мережі показали відео смерті нардепа Полякова
Дата публікації
Категорія
U811 "Балта"
У Чорному морі сталося серйозне НП на українському військовому кораблі: подробиці (фото)
Дата публікації
Категорія
Школа
Достроковим канікулам — бути: в Міносвіти приняли рішення
Дата публікації
Категорія
У ботсаду імені Гришка жінку шість разів вдарили битою по голові
Шість разів вдарив битою по голові: з'явилися нові деталі зухвалого нападу на жінку у Києві (ексклюзивні фото)
Дата публікації
Категорія
Прийдешні вихідні — чудова нагода для мандрівки Україною
Де провести "довгі" вихідні на Покров: топ небанальних місць для коротких подорожей Україною