Намагалися врятувати до останнього: в мережі показали відео смерті нардепа Полякова

На відео видно, що поліціянти намагалися відкачати нардепа, проте це не дало результатів.

У мережі з’явилися кадри останніх хвилин життя народного депутата Антона Полякова, в крові якого виявили алкоголь і метадон.

Відповідне відео було оприлюднено телеграм-каналом "Київ оперативний".

Як помітно на кадрах, один з поліціянтів намагається привести чоловіка до тями та робить йому непрямий масаж серця до прибуття медиків. Лікарі "швидкої", що прибули пізніше, потім намагалися реанімувати Полякова дефібрилятором, проте це йому не допомогло.

Як повідомлялося раніше, Полякова поховали в Чернігові 11 жовтня. На похоронах були присутні ряд його колег з Верховної Ради, серед них була помічена нардеп Анна Скороход, з якою у нього імовірно були відносини.

Це не залишилося поза увагою дружини Полякова Галини, яка бурхливо відреагувала на її присутність.

Поліції вдалося встановити, що останній з ким бачився і випивав нардеп в той фатальний вечір був помічник Скороход Руслан Джамбулатова, проти якого були введені санкції РНБО за причетність до злочинної діяльності.