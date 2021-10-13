Пытались спасти до последнего: в сети показали видео смерти нардепа Полякова

На видео видно, что полицейские пытались откачать нардепа, однако это не дало результатов.

В сети появились кадры последних минут жизни народного депутата Антона Полякова, в крови которого обнаружили алкоголь и метадон.

Соответствующее видео было обнародовано телеграм-каналом "Киев оперативный".

Как заметно на кадрах, один из полицейских пытается привести мужчину в чувство и делает ему непрямой массаж сердца до прибытия медиков. Прибывшие на место врачи "скорой" затем пытаются реанимировать Полякова дефибриллятором, однако это ему не помогло.

Как сообщалось ранее, Полякова похоронили в Чернигове 11 октября. На похоронах присутствовали ряд его коллег из Верховной Рады, среди них была замечена нардеп Анна Скороход, с которой у него предположительно были отношения.

Это не осталось без внимания жены Полякова Галины, которая бурно отреагировала на ее присутствие.

Полиции удалось установить, что последний с кем виделся и выпивал нардеп в тот роковой вечер был помощник Скороход Руслан Джамбулатов, против которого были введены санкции СНБО за причастность к криминальной деятельности.