Смерть нардепа Полякова: у МВС відповіли на слова Скорохода про його вбивство

У МВС кажуть, що Полякова не задушили.

У слідчих поки немає відповіді на питання про те, чи прийняв померлий нардеп Антон Поляков наркотики самостійно, проте нині немає жодних підстав говорити про насильницький характер його смерті.

Про це розповів заступник голови міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі каналу "Україна 24".

Він зазначив, що експертиза чітко встановила наявність наркотичних засобів у крові померлого нардепа, а тепер слідчі з’ясовують, як це сталося.

"Було це добровільно чи ні", — сказав він.

Він також відкинув слова співмешканки нардепа Анни Скороход про те, що на шиї Полякова були помітні сліди, які б міг залишити зашморг. За його словами, ці версії не витримують критики і, до того ж мережею гуляють відео, на яких видно, що це не так.

Крім того, Єнін нагадав, що в день смерті Поляков був у компанії чоловіка, який вважався помічником Скорохода.

Втім, він не став виключати, що деякі люди можуть бути причетні до обставин смерті нардепа, однак для того, щоб це підтвердити або спростувати, необхідно провести ще кілька експертиз.

Він ще раз підкреслив, що поліція не має доказів насильницької смерті Полякова, а тому й висувати теорії про можливі мотиви він не стане.

Як повідомлялося раніше, версію про те, що Полякова вбили Скороход висловила 31 жовтня, додавши, що не вірить у те, що він міг вживати наркотики. Крім того, вона зізналася, що вони планували весілля і в листопаді мали одружитися.