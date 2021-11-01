Смерть нардепа Полякова: в МВД ответили на слова Скороход о его убийстве

В МВД говорят, что Полякова не могли удушить.

У следователей пока нет ответа на вопрос о том, принял ли умерший нардеп Антон Поляков наркотики самостоятельно, однако в настоящее время нет никаких оснований говорить о насильственном характере его смерти.

Об этом рассказал замглавы министра внутренних дел Евгений Енин в эфире канала "Украина 24".

Он указал, что экспертиза четко установила наличие наркотических средств в крови умершего нардепа, а теперь следователи выясняют, как это произошло.

"Было это добровольно или нет", — сказал он.

Он также отверг слова сожительницы нардепа Анны Скороход о том, что на шее Полякова были заметны следы, которые могла бы оставить удавка. По его словам, эти версии не выдерживают критики и, к тому же, по сети гуляют видео, на которых видно, что это не так.

Помимо того, Енин напомнил, что в день смерти Поляков был в компании мужчины, который считался помощником Скороход.

Впрочем, он не стал исключать, что некоторые люди могут быть причастны "к обстоятельствам смерти" нардепа, однако для того, чтобы это подтвердить или опровергнуть, необходимо провести еще несколько экспертиз.

Он еще раз подчеркнул, что у полиции нет доказательств насильственной смерти Полякова, а потому и выдвигать теории о возможных мотивах он не станет.

Как сообщалось ранее, версию о том, что Полякова убили Скороход высказала 31 октября, добавив, что не верит в то, что он мог принимать наркотики. Помимо того, она призналась, что они планировали свадьбу и в ноябре должны были пожениться.