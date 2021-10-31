Укр

"Убили!" Анна Скороход назвала нестыковку со смертью Полякова

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Девушка Полякова заявила, что видела следы на его шее после смерти Новость обновлена 31 октября 2021, 21:06
Девушка Полякова заявила, что видела следы на его шее после смерти

По ее мнению, политика могли задушить

Нардеп Антон Поляков, который загадочно скончался в ночь на 8 октября в Киеве, мог быть убит, и на его шее была борозда, будто бы от удушья.

Об этом его девушка, тоже депутат Анна Скороход заявила в эфире "Украина 24" вечером 31 октября, сообщает "Телеграф".

По ее словам, Поляков бы никогда не прибегнул к запрещенным веществам, и даже при головной боли не принимал таблетки, и тем более "дешевый уличный наркотик".

"Это просто смешно. Придумали бы уже историю получше, если вы такую грязь льете. Это абсолютная чушь и неправда", — подчеркнула Скороход.

Она пояснила, что доза наркотика, которая была обнаружена в крови Полякова, была бы горькая, и он бы почувствовал, если бы ее подлили в жидком виде. Если бы в кристаллах, — то вещество бы подействовало через 20-24 часа.

"Антона Полякова убили", — уверена женщина.

Скороход также вспомнила, что сама лично видела борозду на шее Полякова, — во время следствия ее списали на "цепочку", но это больше похоже на след от удушья.

Как сообщал "Телеграф", Антон Поляков умер по дороге домой в машине такси, — позже в его крови нашли алкоголь, метадон и димедрол.

После его смерти Скороход потеряла сознание в Раде, кричала о ребенке, и устроила настоящий скандал на похоронах, придя на них вместе с его женой Галиной.

Позже Анна Скороход заявила, что она была помолвлена с Поляковым, и они собирались пожениться буквально на днях.

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#Антон Поляков #Анна Скороход
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