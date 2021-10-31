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"Убили!" Анна Скороход назвала нестиковку зі смертю Полякова

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Дівчина Полякова заявила, що бачила сліди на його шиї після смерті Новина оновлена 31 жовтня 2021, 21:06
Дівчина Полякова заявила, що бачила сліди на його шиї після смерті

На її думку, політика могли задушити

Нардеп Антон Поляков, який загадково помер у ніч на 8 жовтня у Києві, міг бути убитий, і на його шиї була борозна, ніби від удушення.

Про це його дівчина, також депутат Анна Скороход, заявила в ефірі "Україна 24" увечері 31 жовтня, повідомляє "Телеграф".

За її словами, Поляков ніколи б не вживав заборонені речовини, і навіть при головному болю не приймав таблетки, і тим більше "дешевий вуличний наркотик".

"Це просто смішно. Придумали б уже кращу історію, якщо ви такий бруд ллєте. Це абсолютна нісенітниця і неправда", — підкреслила Скороход.

Вона пояснила, що доза наркотику, яка була виявлена в крові Полякова, була б гірка, і він відчув би, якби її підлили в рідкому вигляді. Якби в кристалах, то речовина б подіяла через 20-24 години, і це було б пізніше.

"Антона Полякова вбили", — упевнена жінка.

Скороход також згадала, що сама особисто бачила борозну на шиї Полякова — під час слідства її списали на "ланцюжок", але це більше схоже на слід від удушення.

Як повідомляв "Телеграф", Антон Поляков помер дорогою додому в машині таксі, — пізніше в його крові знайшли алкоголь, метадон та димедрол.

Після його смерті Скороход втратила свідомість у Раді, кричала про дитину, і влаштувала справжній скандал на похороні, прийшовши на нього разом із його дружиною Галиною.

Пізніше Ганна Скороход заявила, що вона була заручена з Поляковим, і вони збиралися одружитися буквально днями.

Теги:
#Антон Поляков #Анна Скороход
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