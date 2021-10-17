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Дев’ять днів тому помер нардеп Поляков, але його смерть досі викликає масу питань

Автор
Геннадій Лубенець
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Антон Поляков Новина оновлена 17 жовтня 2021, 14:57
Антон Поляков

Смерть нардепа викликала серйозний резонанс в українському суспільстві.

У ніч на 8 жовтня раптово помер народний депутат України, колишній член "Слуги народу" Антон Поляков. Йому стало погано в таксі, після чого він помер. За офіційною версією причиною смерті стала коронарна недостатність, а експертиза виявила в його крові алкоголь і метадон.

Навіть через дев’ять днів після смерті, всі обставини інциденту невідомі, крім того, деякі факти викликають масу питань.

Як стало відомо, того фатального вечора Поляков проводив в компанії двох чоловіків. Перший з них є помічником нардепа Анни Скороход Руслан Джамбулатов, а другий — Хатаї Алієв, якого за даними СБУ розшукують в Азербайджані.

Джамбулатов фігурує в списку санкцій РНБО, як особа, пов’язана з криміналом.

Що пов’язувало Полякова з цими чоловіками залишається невідомим.

Варто зазначити, що у нього могли бути відносини зі згаданою вище нардепом Скороход. За наявною інформацією, вони розійшлися напередодні, що Поляков переносив важко.

Примітно, що Скороход знаходиться в цивільному шлюбі з російським бізнесменом Олексієм Алякіним, а тому не виключається, що він міг бути причетний до загибелі нардепа.

У самого Полякова теж була сім’я — дружина і дві дочки.

У загиблого парламентарія при собі виявили два катетери з невідомою бурою речовиною. Це привернуло увагу правоохоронців, які з’ясовують звідки наркотики потрапили до Полякова, а також прийняв він їх сам або ж йому підмішали їх у випивку.

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