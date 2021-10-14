Рус

Знайшли два катетера: в МВС розкрили чергові дивні подробиці смерті нардепа Полякова

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
220
Антон Поляков
Антон Поляков

У поліції переглянули всі доступні відео і опитали свідків.

Під час обшуку тіла народного депутата Антона Полякова знайшли два катетера з невідомою рідиною бурого кольору. Поліція буде з’ясовувати, що це, оскільки одне з основних питань слідства — звідки в організм Полякова потрапив метадон, який в поєднанні з алкоголем міг привести до смерті політика. Також під час обшуку виявили велику суму готівкою (більше 10 тис.грн).

Про це в ефірі телеканалу Україна розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Він пролив світло на деякі моменти останніх годин життя Полякова. Зокрема розповіла, що нардеп вийшов з ресторану в зовнішньо здоровому стані після трьох годин застілля і вживання алкоголю. Потім в машині з іншим чоловіком їздив кілька годин, а потім пересів в таксі. Саме цю машину зупинила поліція за порушення ПДР. Правоохоронці намагалися врятувати життя Полякову, але реанімаційні заходи не допомогли.

Єнін зазначив, що поліція опитала співмешканку Полякова. Жінка повідомила, що вони разом живуть з весни 2021 року. Вона розповіла, що підозр в насильницькій смерті у неї немає. Нагадаємо, що ймовірною співмешканкою Полякова вважають його колегу Анну Скороход.

Раніше "Телеграф" писав, що:

Теги:
#Смерть #Метадон #Антон Поляков #Анна Скороход
КПВВ "Станиця Луганська"
В регіонах
"Коронавірусний концтабір": бойовики сказали, коли відкриють КПВВ на Донбасі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
КПВВ "Станиця Луганська"
"Коронавірусний концтабір": бойовики сказали, коли відкриють КПВВ на Донбасі
Дата публікації
Категорія
Антон Поляков
Намагалися врятувати до останнього: в мережі показали відео смерті нардепа Полякова
Дата публікації
Категорія
U811 "Балта"
У Чорному морі сталося серйозне НП на українському військовому кораблі: подробиці (фото)
Дата публікації
Категорія
У всіх областях України спостерігається тенденція госпіталізації неповнолітніх з коронавірусом
В Україні масово госпіталізують дітей з COVID-19: в чому причина
Дата публікації
Категорія
У ботсаду імені Гришка жінку шість разів вдарили битою по голові
Шість разів вдарив битою по голові: з'явилися нові деталі зухвалого нападу на жінку у Києві (ексклюзивні фото)