Знайшли два катетера: в МВС розкрили чергові дивні подробиці смерті нардепа Полякова

У поліції переглянули всі доступні відео і опитали свідків.

Під час обшуку тіла народного депутата Антона Полякова знайшли два катетера з невідомою рідиною бурого кольору. Поліція буде з’ясовувати, що це, оскільки одне з основних питань слідства — звідки в організм Полякова потрапив метадон, який в поєднанні з алкоголем міг привести до смерті політика. Також під час обшуку виявили велику суму готівкою (більше 10 тис.грн).

Про це в ефірі телеканалу Україна розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Він пролив світло на деякі моменти останніх годин життя Полякова. Зокрема розповіла, що нардеп вийшов з ресторану в зовнішньо здоровому стані після трьох годин застілля і вживання алкоголю. Потім в машині з іншим чоловіком їздив кілька годин, а потім пересів в таксі. Саме цю машину зупинила поліція за порушення ПДР. Правоохоронці намагалися врятувати життя Полякову, але реанімаційні заходи не допомогли.

Читайте також: Категорія Україна Намагалися врятувати до останнього: в мережі показали відео смерті нардепа Полякова На відео видно, що поліціянти намагалися відкачати нардепа, проте це не дало результатів.

Єнін зазначив, що поліція опитала співмешканку Полякова. Жінка повідомила, що вони разом живуть з весни 2021 року. Вона розповіла, що підозр в насильницькій смерті у неї немає. Нагадаємо, що ймовірною співмешканкою Полякова вважають його колегу Анну Скороход.

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