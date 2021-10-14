Укр

Нашли два катетера: в МВД раскрыли очередные странные подробности смерти нардепа Полякова

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Антон Поляков Новость обновлена 14 октября 2021, 08:10
Антон Поляков

В полиции просмотрели все доступные видео и опросили свидетелей.

При обыске тела народного депутата Антона Полякова нашли два катетера с неизвестной жидкостью бурого цвета. Полиция будет выяснять, что это, поскольку один из основных вопросов следствия — откуда в организм Полякова попал метадон, который в сочетании с алкоголем мог привести к смерти политика. Также при обыске обнаружили крупную сумму наличными (более 10 тыс.грн).

Об этом в эфире телеканала Украина рассказал первый замминистра внутренних дел Евгений Енин.

Он пролил свет на некоторые моменты последних часов жизни Полякова. В частности рассказала, что нардеп вышел из ресторана во внешне здоровом состоянии после трех часов застолья и употребления алкоголя. Затем в машине с другим мужчиной ездил несколько часов, а затем пересел в такси. Именно эту машину остановила полиция за нарушение ПДД. Правоохранители пытались спасти жизнь Полякову, но реанимационные мероприятия не помогли.

Енин отметил, что полиция опросила сожительницу Полякова. Женщина сообщила, что они вместе живут с весны 2021 года. Она рассказала, что подозрений в насильственной смерти у нее нет. Напомним, что вероятной сожительницей Полякова считается его коллега Анна Скороход.

Ранее "Телеграф" писал, что:

Теги:
#Смерть #Метадон #Антон Поляков #Анна Скороход
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