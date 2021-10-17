Девять дней назад умер нардеп Поляков, но его смерть до сих пор вызывает массу вопросов

Смерть нардепа вызвала серьезный резонанс в украинском обществе.

В ночь на 8 октября внезапно умер народный депутат Украины, бывший член "Слуги народа" Антон Поляков. Ему стало плохо в такси, после чего он скончался. По официальной версии причиной смерти стала коронарная недостаточность, а экспертиза обнаружила в его крови алкоголь и метадон.

Даже спустя девять дней после смерти, все обстоятельства случившегося неизвестны, кроме того, некоторые факты вызывают массу вопросов.

Как стало известно, тот роковой вечер Поляков проводил в компании двух мужчин. Первый из них является помощником нардепа Анны Скороход Руслан Джамбулатов, а второй — Хатаи Алиев, которого по данным СБУ разыскивают в Азербайджане.

Джамбулатов же фигурирует в санкционном списке СНБО, как лицо, связанное с криминалом.

Что связывало Полякова с этими мужчинами остается неизвестным.

Стоит отметить, что у него могли быть отношения с упомянутой выше нардепом Скороход. По имеющейся информации, они разошлись накануне, что Поляков переносил тяжело.

Примечательно, что Скороход находится в гражданском браке с российским бизнесменом Алексеем Алякиным, а потому не исключается, что он мог быть причастен к гибели нардепа.

У самого Полякова тоже была семья — жена и две дочки.

У погибшего парламентария при себе обнаружили два катетера с неизвестным бурым веществом. Это привлекло внимание правоохранителей, которые выясняют откуда наркотики попали к Полякову, а также принял ли он их сам или же ему подмешали их в выпивку.