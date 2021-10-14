Перед смертью Поляков отдыхал в компании разыскиваемого Азербайджаном мужчины, - СМИ (фото, видео)

В сеть попала информация, что именно Хатаи Алиев вызвал для нардепа такси, где Полякову стало плохо

Правоохранители продолжают устанавливать подробности ночи с 7 на 8 октября, в которую при странных обстоятельствах умер 33-летний нардеп Антон Поляков. Изначально следствие озвучило то, что парламентарий отдыхал в кафе с помощником своей сожительницы Анны Скороход Русланом Джамбулатовым. Теперь же выяснилось, что был и третий человек, который, по данным СМИ, находится в розыске.

Фотографию и данные возможного знакомого Антона Полякова публикует Телеграмм-канал "Монастырь" со ссылкой на источники в полиции.

Вторым мужчиной, который был в кафе в тот вечер, был 30-летний Хатаи Алиев. По данным СБУ, его разыскивают в Азербайджане. Также инсайдеры говорят о том, что именно он вызвал такси для Антона Полякова, где он потерял сознание и, в итоге, умер.

Хатаи Алиев находится в розыске

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Напомним, при обыске тела народного депутата Антона Полякова нашли два катетера с неизвестной жидкостью бурого цвета. Полиция будет выяснять, что это, поскольку один из основных вопросов следствия — откуда в организм Полякова попал метадон, который в сочетании с алкоголем мог привести к смерти политика. Также при обыске обнаружили крупную сумму наличными.