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Перед смертью Поляков отдыхал в компании разыскиваемого Азербайджаном мужчины, - СМИ (фото, видео)

Автор
Елена Волкова
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Автор
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Антон Поляков, вероятно, отдыхал в компании Джамбулатова и Алиева Новость обновлена 14 октября 2021, 13:04
Антон Поляков, вероятно, отдыхал в компании Джамбулатова и Алиева

В сеть попала информация, что именно Хатаи Алиев вызвал для нардепа такси, где Полякову стало плохо

Правоохранители продолжают устанавливать подробности ночи с 7 на 8 октября, в которую при странных обстоятельствах умер 33-летний нардеп Антон Поляков. Изначально следствие озвучило то, что парламентарий отдыхал в кафе с помощником своей сожительницы Анны Скороход Русланом Джамбулатовым. Теперь же выяснилось, что был и третий человек, который, по данным СМИ, находится в розыске.

Фотографию и данные возможного знакомого Антона Полякова публикует Телеграмм-канал "Монастырь" со ссылкой на источники в полиции.

Вторым мужчиной, который был в кафе в тот вечер, был 30-летний Хатаи Алиев. По данным СБУ, его разыскивают в Азербайджане. Также инсайдеры говорят о том, что именно он вызвал такси для Антона Полякова, где он потерял сознание и, в итоге, умер. 

Хатаи Алиев находится в розыске
Хатаи Алиев находится в розыске

Напомним, при обыске тела народного депутата Антона Полякова нашли два катетера с неизвестной жидкостью бурого цвета. Полиция будет выяснять, что это, поскольку один из основных вопросов следствия — откуда в организм Полякова попал метадон, который в сочетании с алкоголем мог привести к смерти политика. Также при обыске обнаружили крупную сумму наличными.

Теги:
#Азербайджан #Расследование #Розыск #Антон Поляков
Антон Поляков, вероятно, отдыхал в компании Джамбулатова и Алиева
Общество
Перед смертью Поляков отдыхал в компании разыскиваемого Азербайджаном мужчины, - СМИ (фото, видео)
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Антон Поляков, вероятно, отдыхал в компании Джамбулатова и Алиева
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