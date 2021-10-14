Перед смертю Поляков відпочивав в компанії розшукуваного Азербайджаном чоловіка, — ЗМІ (фото, відео)

У мережу потрапила інформація, що саме Хатаї Алієв викликав для нардепа таксі, де Полякову стало погано

Правоохоронці продовжують встановлювати подробиці ночі з 7 на 8 жовтня, в яку за дивних обставин помер 33-річний нардеп Антон Поляков. Спочатку слідство озвучило те, що парламентарій відпочивав в кафе з помічником своєї співмешканки Анни Скороход Русланом Джамбулатовим. Тепер же з’ясувалося, що була і третя людина, яка, за даними ЗМІ, перебуває в розшуку.

Фотографію та дані можливого знайомого Антона Полякова публікує Телеграм-канал "Монастир" з посиланням на джерела в поліції.

Другим чоловіком, який був в кафе в той вечір, був 30-річний Хатаї Алієв. За даними СБУ, його розшукують в Азербайджані. Також інсайдери кажуть про те, що саме він викликав таксі для Антона Полякова, де він втратив свідомість і, в підсумку, помер.

Хатаї Алієв перебуває в розшуку

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Нагадаємо, під час обшуку тіла народного депутата Антона Полякова знайшли два катетера з невідомою рідиною бурого кольору. Поліція буде з’ясовувати, що це, оскільки одне з основних питань слідства — звідки в організм Полякова потрапив метадон, який в поєднанні з алкоголем міг привести до смерті політика. Також під час обшуку виявили велику суму готівкою.