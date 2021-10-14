Критикував "слуг" і виправдовувався за "Мерседес": про що говорив нардеп Поляков в день смерті (відео)

Поляков напередодні смерті опублікував відео з критикою нардепів і показав одну з атак недоброзичливців в Телеграмі

Рівно тиждень тому, 8 жовтня, в Києві при дивних обставинах помер народний депутат України — 33-річний Антон Поляков. І хоч слідство схиляється до версії, що парламентарій помер через серцеву недостатність внаслідок "коктейлю" з алкоголю та метадону, українці і багато колег Полякова переконані, що це було вбивство. Мовляв, колишній "слуга народу" критикував пропрезидентську партію, багатьох чиновників і міг комусь завадити.

"Телеграф" зібрав останні записи і відео з нардепом, де дійсно чимало критики на адресу влади.

Увечері 7 жовтня, напередодні своєї смерті, Антон Поляков написав пост і опублікував відео свого останнього засідання в Раді. Згадав Поляков і нардепа Галину Третьякову, яка вже на наступний день напише про його смерть: "Одним ворогом менше".

В останньому пості Поляков критикував партію "Слуга народу", фракцію якої покинув в 2019 році.

"Я з колегами більше трьох місяців працював над тим, щоб провести позачергове засідання Ради з підняття пенсій. Щоб розглянути законопроекти, які "слуги" на чолі з сумно відомою главою соцкомітету Третьяковою ховають в Апараті парламенту. Це та Третьякова, яка ділила дітей на якісних і неякісних. Можливо і пенсіонерів вона також розподіляє, — написав нардеп. — Мало того, що "слуги" три з п’яти законопроектів не винесли в зал на голосування, так ще й знову не прийшли на засідання".

У Телеграмі нардеп дописав, що це сором і "для влади важливі тільки грошові потоки і слив суверенітету за "подарунки "МВФ".

Відзначимо, що на своєму каналі "слуг народу" політик критикував неодноразово:

Поляков критикував українську владу

У Телеграм-каналі Поляков критикував і політику України щодо МВФ

Антон Поляков критикував партію "Слуга народу"

Крім того, одним з останніх записів стала відповідь на обвинувальні публікації: мовляв, Поляков їздить на "Мерседесі" з "непростими номерами". Парламентарій відповів, що їздить абсолютно на іншому авто, назвав інформацію навмисним "вкиданням" і розповів про атаки на його канал у Телеграмі з фолловерами більше 15 тисяч чоловік.

"Але це все не страшно. Питання тарифів, пенсій і взагалі виконання "слугами" своїх передвиборчих обіцянок у мене в пріоритеті. Не вийде!" — писав Антон Поляков за кілька годин до своєї смерті.

Один з останніх постів Полякова перед смертю

Відзначимо, що за фактом його смерті тривають слідчі дії. Однак його співмешканка — нардеп Ганна Скороход — не вірить в те, що Полякова хтось убив.

Нагадаємо, під час обшуку тіла народного депутата Антона Полякова знайшли два катетери з невідомою рідиною бурого кольору. Поліція буде з’ясовувати, що це, оскільки одне з основних питань слідства — звідки в організм Полякова потрапив метадон, який в поєднанні з алкоголем міг привести до смерті політика. Також під час обшуку виявили велику суму готівкою.