Скороход не вірить в насильницьку смерть Полякова

Імовірно пара жила разом з весни 2021.

У розслідуванні смерті нардепа Антона Полякова, яку його колеги вважають вбивством, з’явилися нові факти. Допитали співмешканку померлого. Вона розповіла, що не вважає, що Поляков помер насильницькою смертю і повідомила, що пара жила разом з весни цього року.

Про деталі допиту розповів перший заступник міністра МВС Євген Єнін.

Нагадаємо, ймовірною співмешканкою Полякова називають Анну Скороход. Народний депутат публічно сумує за Поляковим — вона змінила своє фото на офіційній сторінці на фото чоловіка. Також вона поїхала на похорон Полякова в Чернігові. Її не збентежило те, що на прощанні була присутня офіційна дружина — Галина Полякова та мати померлого депутата.

Крім заяви співмешканки Полякова поліція оприлюднила також інформацію, що під час обшуку тіла були знайдені катетери. Усередині них — бура речовина. Чи має вона стосунок до смерті нардепа — покаже експертиза. Поки поліція з’ясовує, коли і в яких обставин в організм Полякова міг потрапити метадон.

Нагадаємо, Анна Скороход та Антон Поляков могли бути пов’язані стосунками, попри те, що у обох були офіційні чоловік та дружина. У Полякова залишилися дві дочки, а Скороход виховує сина, названого на честь чоловіка Олексія Алякіна.

Раніше "Телеграф" писав, що в мережі опублікували відео останніх хвилин життя Антона Полякова.