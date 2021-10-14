Скороход не верит в насильственную смерть Полякова

Предположительно пара жила вместе с весны 2021.

В расследовании смерти нардепа Антона Полякова, которую его коллеги считают убийством, появились новые факты. Допросили сожительницу умершего. Она рассказала, что не считает, что Поляков умер насильственной смертью и сообщила, что пара жила вместе с весны этого года.

Про детали допроса рассказал первый замминистра МВД Евгений Енин.

Напомним, вероятной сожительницей Полякова называют Анну Скороход. Народный депутат публично скорбит по Полякову — она сменила свое фото на официальной странице на фото мужчины. Также она поехала на похороны Полякова в Чернигове. Ее не смутило то, что на прощании присутствовала официальная жена — Галина Полякова и мать умершего депутата.

Кроме заявления сожительницы Полякова полиция обнародовала также информацию, что при обыске тела были найдены катетеры. Внутри них — бурое вещество. Имеет ли оно отношение к смерти нардепа — покажет экспертиза. Пока полиция выясняет, когда и в каких обстоятельствах в организм Полякова мог попасть метадон.

Напомним, Анна Скороход и Антон Поляков могли быть связаны отношениями, несмотря на то, что у обоих были официальные супруги. У Полякова остались две дочери, а Скороход воспитывает сына, названного в честь мужа Алексея Алякина.

Ранее "Телеграф" писал, что в сети опубликовали видео последних минут жизни Антона Полякова.