Вбивство? Комаровський відповів, чому Поляков не прийняв би метадон самостійно

Комаровський вважає, що наркотичний препарат нардепу могли підсипати в цілях залякування

Відомий в Україні доктор Євген Комаровський прокоментував резонансну смерть 33-річного нардепа Антона Полякова, в крові якого знайшли несумісні алкоголь і метадон.

Як і багато колег Полякова, Комаровський не вірить в те, що нардеп прийняв цей наркотик сам. Аргументи він представив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Доктор вважає, що метадон Полякову могли підсипати в цілях залякування.

"Метадон спільно з алкоголем може давати небезпечні для життя порушення функцій дихання, пригнічення центральної нервової системи. Але говорити про те, що метадон плюс алкоголь — 100% смерть — неправильно. Світлий, нормальний хлопець, ніколи в наркоманії не помічений, не пив би міцний алкоголь в прикуску з метадоном — це очевидно. Я абсолютно впевнений в тому, що ті, хто підсипали йому це, якщо йому дійсно підсипали, не ставили за мету його вбити", — говорить Комаровський, вважаючи, що ті, хто підсипав цей препарат в алкоголь нардепу, можливо, хотіли дискредитувати його або налякати.

За його словами, метадон — це ліки, які зазвичай застосовують для лікування від наркотичної залежності. Однак, як кажуть всі, хто був знайомий з Антоном Поляковим, він ніколи не вживав наркотики, і метадон йому було пити не потрібно.

Нагадаємо, Поляков помер в ніч на 8 жовтня за дивних обставин: йому стало погано в таксі після посиденьок в ресторані і врятувати його прибулим медикам не вдалося. У померлого нардепа залишилося двоє маленьких дітей — дві дівчинки, яких народила йому дружина Галина. Прощання з нардепом не обійшлося без скандалу.