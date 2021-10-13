Укр

Убийство? Комаровский ответил, почему Поляков не принял бы метадон самостоятельно

Автор
Елена Волкова
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Автор
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Все, кто знал Антона Полякова, убеждены, что он не принимал наркотические вещества Новость обновлена 13 октября 2021, 10:44
Все, кто знал Антона Полякова, убеждены, что он не принимал наркотические вещества

Комаровский считает, что наркотический препарат нардепу могли подсыпать в целях запугивания

Известный в Украине доктор Евгений Комаровский прокомментировал резонансную смерть 33-летнего нардепа Антона Полякова, в крови которого нашли несовместимые алкоголь и метадон.

Как и многие коллеги Полякова, Комаровский не верит в то, что нардеп принял этот наркотик сам. Аргументы он представил в эфире телеканала "Украина 24".

Доктор считает, что метадон Полякову могли подсыпать в целях запугивания. 

"Метадон совместно с алкоголем может давать опасные для жизни нарушения функций дыхания, угнетение центральной нервной системы. Но говорить о том, что метадон плюс алкоголь — 100% смерть — не правильно. Светлый, нормальный парень, никогда в наркомании не замеченный, не пил бы крепкий алкоголь в прикуску с метадоном — это очевидно. Я абсолютно уверен в том, что те, кто подсыпали ему это, если ему действительно подсыпали, не ставили цель его убить", — говорит Комаровский, считая, что подсыпавшие этот препарат в алкоголь нардепу, быть может, хотели дискредитировать его или напугать.

По его словам, метадон — это лекарство, которое обычно применяют для лечения от наркотической зависимости. Однако, как говорят все, кто был знаком с Антоном Поляковым, он никогда не употреблял наркотики, и метадон ему было пить незачем.

Напомним, Поляков умер в ночь на 8 октября при странных обстоятельствах: ему стало плохо в такси после посиделок в ресторане и спасти его прибывшим медикам не удалось. У умершего нардепа осталось двое маленьких детей — две девочки, которых родила ему жена Галина. Прощание с нардепом не обошлось без скандала.

Теги:
#Причина смерти #Метадон #Евгений Комаровский #Антон Поляков
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