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Критиковал "слуг" и оправдывался за "Мерседес": о чем говорил нардеп Поляков в день смерти (видео)

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Антон Поляков перед смертью рассказал о "вбросах" хейтеров в сеть Новость обновлена 14 октября 2021, 12:26
Антон Поляков перед смертью рассказал о "вбросах" хейтеров в сеть

Поляков накануне смерти опубликовал видео с критикой нардепов и показал одну из атак недоброжелателей в Телеграмме

Ровно неделю назад, 8 октября, в Киеве при странных обстоятельствах скончался народный депутат Украины33-летний Антон Поляков. И хоть следствие склоняется к версии, что парламентарий умер из-за сердечной недостаточности вследствие "коктейля" из алкоголя и метадона, украинцы и многие коллеги Полякова убеждены, что это было убийство. Дескать, бывший "слуга народа" критиковал пропрезидентскую партию, многих чиновников и мог кому-то помешать.

"Телеграф" собрал последние записи и видео с нардепом, где действительно немало критики в адрес власти.

Вечером 7 октября, накануне своей смерти, Антон Поляков написал пост и опубликовал видео своего последнего заседания в Раде. Упомянул Поляков и нардепа Галину Третьякову, которая уже на следующий день напишет о его смерти: "Одним врагом меньше".

В последнем посте Поляков критиковал партию "Слуга народа", фракцию которой покинул в 2019 году.

"Я с коллегами больше трёх месяцев работал над тем, чтобы провести внеочередное заседание Рады по поднятию пенсий. Чтобы рассмотреть законопроекты, которые "слуги" во главе с печально известной главой соцкомитета Третьяковой хоронят их в Аппарате парламента. Это та Третьякова, которая делила детей на качественных и некачественных. Возможно и пенсионеров она также распределяет, — написал нардеп. — Мало того, что "слуги" три из пяти законопроектов не вынесли в зал на голосование, так ещё и снова не пришли на заседание".

В Телеграмме нардеп дописал, что это стыд и "власти важны только денежные потоки и слив суверенитета за "подарки" МВФ". 

Отметим, что на своем канале "слуг народа" политик критиковал неоднократно:

Поляков критиковал украинскую власть
Поляков критиковал украинскую власть
В Телеграмм-канале Поляков критиковал и политику Украины насчет МВФ
В Телеграмм-канале Поляков критиковал и политику Украины насчет МВФ
Антон Поляков критиковал партию "Слуга народа"
Антон Поляков критиковал партию "Слуга народа"

Кроме того, одной из последних записей стал ответ на обвинительные публикации: дескать, Поляков ездит на "Мерседесе" с "непростыми номерами". Парламентарий ответил, что ездит совершенно на другом авто, назвал информацию намеренным "вбросом" и рассказал об атаках на его канал в Телеграмме с подписчиками более 15 тысяч человек.

"Но это все не страшно. Вопрос тарифов, пенсий и вообще выполнения "слугами" своих предвыборных обещаний у меня в приоритете. Не получится!" — писал Антон Поляков за несколько часов до своей смерти. 

Один из последних постов Полякова перед смертью
Один из последних постов Полякова перед смертью

Отметим, что по факту его кончины продолжаются следственные действия. Однако его сожительница — нардеп Анна Скороход — не верит в то, что Полякова кто-то убил.

Напомним, при обыске тела народного депутата Антона Полякова нашли два катетера с неизвестной жидкостью бурого цвета. Полиция будет выяснять, что это, поскольку один из основных вопросов следствия — откуда в организм Полякова попал метадон, который в сочетании с алкоголем мог привести к смерти политика. Также при обыске обнаружили крупную сумму наличными.

Теги:
#Видео #Смерть #Критика #Посты #Слуга народа #Антон Поляков
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