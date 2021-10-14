Критиковал "слуг" и оправдывался за "Мерседес": о чем говорил нардеп Поляков в день смерти (видео)

Поляков накануне смерти опубликовал видео с критикой нардепов и показал одну из атак недоброжелателей в Телеграмме

Ровно неделю назад, 8 октября, в Киеве при странных обстоятельствах скончался народный депутат Украины — 33-летний Антон Поляков. И хоть следствие склоняется к версии, что парламентарий умер из-за сердечной недостаточности вследствие "коктейля" из алкоголя и метадона, украинцы и многие коллеги Полякова убеждены, что это было убийство. Дескать, бывший "слуга народа" критиковал пропрезидентскую партию, многих чиновников и мог кому-то помешать.

"Телеграф" собрал последние записи и видео с нардепом, где действительно немало критики в адрес власти.

Вечером 7 октября, накануне своей смерти, Антон Поляков написал пост и опубликовал видео своего последнего заседания в Раде. Упомянул Поляков и нардепа Галину Третьякову, которая уже на следующий день напишет о его смерти: "Одним врагом меньше".

В последнем посте Поляков критиковал партию "Слуга народа", фракцию которой покинул в 2019 году.

"Я с коллегами больше трёх месяцев работал над тем, чтобы провести внеочередное заседание Рады по поднятию пенсий. Чтобы рассмотреть законопроекты, которые "слуги" во главе с печально известной главой соцкомитета Третьяковой хоронят их в Аппарате парламента. Это та Третьякова, которая делила детей на качественных и некачественных. Возможно и пенсионеров она также распределяет, — написал нардеп. — Мало того, что "слуги" три из пяти законопроектов не вынесли в зал на голосование, так ещё и снова не пришли на заседание".

В Телеграмме нардеп дописал, что это стыд и "власти важны только денежные потоки и слив суверенитета за "подарки" МВФ".

Отметим, что на своем канале "слуг народа" политик критиковал неоднократно:

Поляков критиковал украинскую власть

В Телеграмм-канале Поляков критиковал и политику Украины насчет МВФ

Антон Поляков критиковал партию "Слуга народа"

Кроме того, одной из последних записей стал ответ на обвинительные публикации: дескать, Поляков ездит на "Мерседесе" с "непростыми номерами". Парламентарий ответил, что ездит совершенно на другом авто, назвал информацию намеренным "вбросом" и рассказал об атаках на его канал в Телеграмме с подписчиками более 15 тысяч человек.

"Но это все не страшно. Вопрос тарифов, пенсий и вообще выполнения "слугами" своих предвыборных обещаний у меня в приоритете. Не получится!" — писал Антон Поляков за несколько часов до своей смерти.

Один из последних постов Полякова перед смертью

Отметим, что по факту его кончины продолжаются следственные действия. Однако его сожительница — нардеп Анна Скороход — не верит в то, что Полякова кто-то убил.

Напомним, при обыске тела народного депутата Антона Полякова нашли два катетера с неизвестной жидкостью бурого цвета. Полиция будет выяснять, что это, поскольку один из основных вопросов следствия — откуда в организм Полякова попал метадон, который в сочетании с алкоголем мог привести к смерти политика. Также при обыске обнаружили крупную сумму наличными.