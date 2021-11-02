Був на співбесіді? Випливли нові подробиці про останній вечір нардепа Полякова

Останні години свого життя нардеп перебував у компанії двох чоловіків

Загиблий за нез’ясованих обставин нардеп Антон Поляков міг співбесідувати нового ймовірного підлеглого. Передбачається, що він міг зустрічатися з азербайджанцем Хатаї Алієвим, який нібито перебуває у розшуку.

Нові деталі про загибель депутата повідомило видання "Страна", посилаючись на особисті джерела у МВС.

Згаданий Алієв наче як є другом Руслана Джамбулатова — експомічника депутата Ганни Скороход, з якою Поляков мав любовний зв’язок.

У мережі можна знайти лише такі фото Алієва

Джерела у МВС запевняють, що у день смерті Поляков відпочивав саме з Джамбулатовим та Алієвим. При цьому останнього він бачив уперше.

"Джамбулатов їх познайомив. Він рекомендував свого друга Полякову як менеджера соціальних мереж", — цитує своє джерело "Страна".

Також правоохоронці відшукали в крові померлого депутата цілий "букет" речовин — алкоголь упереміш із димедролом та метадоном. Версію з отруєнням досі не виключили.

Повідомляється, що підозрюваних поки що немає: і Алієв, і Джамбулатов, і навіть Скороход є свідками у справі. Також у списку свідків знаходиться таксист, який віз Антона Полякова того трагічного вечора.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що правоохоронці спростували припущення Скорохода про те, що нардепа могли задушити.