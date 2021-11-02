Был на собеседовании? Всплыли новые подробности о последнем вечере нардепа Полякова

Последние часы своей жизни нардеп находился в компании двух мужчин

Погибший при невыясненных обстоятельствах нардеп Антон Поляков мог собеседовать нового вероятного подчиненного. Предполагается, что он мог встречаться с азербайджанцем Хатаи Алиевым, который якобы находится в розыске.

Новые детали о гибели депутата сообщило издание "Страна", ссылаясь на личные источники в МВД.

Упомянутый Алиев якобы является другом Руслана Джамбулатова — экс-помощника депутата Анны Скороход, с которой у Полякова была любовная связь.

В сети можно найти лишь такие фото Алиева

Источники в МВД уверяют, что в день смерти Поляков отдыхал именно с Джамбулатовым и Алиевым. При этом последнего он видел впервые.

"Джамбулатов их познакомил. Он рекомендовал своего друга Полякову как менеджера социальных сетей", — цитирует свой источник "Страна".

Также правоохранители отыскали в крови умершего депутата целый "букет" веществ — алкоголь вперемешку с димедролом и метадоном. Версию с отравлением все еще не исключили.

Сообщается, что подозреваемых пока нет: и Алиев, и Джамбулатов, и даже Скороход являются свидетелями по делу. Также в списке свидетелей находится таксист, который вез Антона Полякова в тот трагический вечер.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что правоохранители опровергли предположения Скороход о том, что нардепа могли задушить.