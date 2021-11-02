Золоті ґудзики та високі підбори: Тимошенко здивувала новим образом (фото)

Поєднання стильних речей в образі політика дуже чіпляє

Засідання Верховної ради у вівторок, 2 листопада, не обійшлося без чергових "модних" сенсацій серед депутатів. Так, Юлія Тимошенко, на відміну від Анни Скороход, котра прийшла в жалобному вбранні, постала перед колегами в напрочуд модному одязі, де поєднувалися класичний чорний, вишневий і білий кольори.

Ексклюзивними фото політика із зали засідань поділився кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

У залі парламенту можна ходити не гірше, ніж на подіумі

Найбільш притягує погляд модниць піджак Юлії Володимирівни — золоті ґудзики приємно відтіняють стандартний крій чорної тканини, роблячи таким чином акцент. Поєднання піджака з білою блузкою є звичним діловим стилем, хоча золоті відблиски, звісно, додають родзинки.

Піджак із золотими ґудзиками чудово вписався в образ

Також образ чудово "розбавляє" вишнева спідниця, зібрана спереду декількома широкими складками. Такий колір гармонійно вписується в стандартний чорно-білий ансамбль, не роблячи весь образ надмірно кричущим.

Вино-вишневий колір спідниці не здається зухвалим

Та, звичайно, багатьох вразило те, з яким спокоєм та впевненістю Юлія Тимошенко розгулює залою парламенту у чоботях на високих підборах. Точно не скажеш, але щонайменше 10 сантиметрів висоти в них є. І як тут повірити, що Юлії Володимирівні вже за шістдесят?

Тимошенко чудово тримається на високих підборах

Хоча з місяць тому "Телеграфу" вдалося зняти Тимошенко в образі, котрий не зумів "згладити" всі вікові зміни, незважаючи на старання.