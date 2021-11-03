У білому костюмі та з гарним настроєм: Юлія Тимошенко з’явилася в Раді у стильному образі

Політик вкотре здивувала мережу своїм стилем та елегантністю.

Народний депутат, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко продовжує вражати українців своїм стилем. 2 листопада політик постала перед своїми колегами у темному образі : чорному піджаку та вишневій спідниці, а 3 листопада Юлія Володимирівна прийшла на засідання Ради у білому.

Ексклюзивними фото політика із зали засідань поділився фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Юлія Володимирівна приміряла білий костюм, з укороченим жакетом із рукавами три чверті, під який одягла чорну водолазку. Свій образ політик поєднала із високими чорними чоботями.

Поєднання чорного та білого – безпрограшний варіант

Юлія Володимирівна вміє правильно підібрати гардероб

Також варто зазначити, що настрій у Тимошенко сьогодні піднятий.

Політик прийшла на засідання Ради у гарному настрої

Нардеп була напрочуд емоційною

Раніше ми повідомляли, що Юлія Володимирівна прийшла на засіданні Ради у гарному чорному костюмі зі стразами, який вона доповнила незмінною зачіскою — низьким довгим хвостом, та класичним, непомітним макіяжем.