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У білому костюмі та з гарним настроєм: Юлія Тимошенко з’явилася в Раді у стильному образі

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Юлія Тимошенко вміє створювати стильні вбрання Новина оновлена 03 листопада 2021, 11:34
Юлія Тимошенко вміє створювати стильні вбрання

Політик вкотре здивувала мережу своїм стилем та елегантністю.

Народний депутат, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко продовжує вражати українців своїм стилем. 2 листопада політик постала перед своїми колегами у темному образі : чорному піджаку та вишневій спідниці, а 3 листопада Юлія Володимирівна прийшла на засідання Ради у білому.

Ексклюзивними фото політика із зали засідань поділився фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Юлія Володимирівна приміряла білий костюм, з укороченим жакетом із рукавами три чверті, під який одягла чорну водолазку. Свій образ політик поєднала із високими чорними чоботями.

Поєднання чорного та білого – безпрограшний варіант
Поєднання чорного та білого – безпрограшний варіант
Юлія Володимирівна вміє правильно підібрати гардероб
Юлія Володимирівна вміє правильно підібрати гардероб

Також варто зазначити, що настрій у Тимошенко сьогодні піднятий.

Політик прийшла на засідання Ради у гарному настрої
Політик прийшла на засідання Ради у гарному настрої
Нардеп була напрочуд емоційною
Нардеп була напрочуд емоційною

Раніше ми повідомляли, що Юлія Володимирівна прийшла на засіданні Ради у гарному чорному костюмі зі стразами, який вона доповнила незмінною зачіскою — низьким довгим хвостом, та класичним, непомітним макіяжем.

Теги:
#Юлія Тимошенко #Стиль #Образ #Політик #Наряд
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