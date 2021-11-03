У білому костюмі та з гарним настроєм: Юлія Тимошенко з’явилася в Раді у стильному образі
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Політик вкотре здивувала мережу своїм стилем та елегантністю.
Народний депутат, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко продовжує вражати українців своїм стилем. 2 листопада політик постала перед своїми колегами у темному образі : чорному піджаку та вишневій спідниці, а 3 листопада Юлія Володимирівна прийшла на засідання Ради у білому.
Ексклюзивними фото політика із зали засідань поділився фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.
Юлія Володимирівна приміряла білий костюм, з укороченим жакетом із рукавами три чверті, під який одягла чорну водолазку. Свій образ політик поєднала із високими чорними чоботями.
Також варто зазначити, що настрій у Тимошенко сьогодні піднятий.
Раніше ми повідомляли, що Юлія Володимирівна прийшла на засіданні Ради у гарному чорному костюмі зі стразами, який вона доповнила незмінною зачіскою — низьким довгим хвостом, та класичним, непомітним макіяжем.
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