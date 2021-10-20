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"Слуга народу" Буймистер після вигнання з фракції засвітилася з Порошенком (ексклюзивні фото)

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Людмила Буймистер і Артур Герасимов Новина оновлена 20 жовтня 2021, 17:22
Людмила Буймистер і Артур Герасимов

Розмова відбулася біля Петра Порошенка.

Народний депутат України Людмила Буймистер, після виключення з фракції "Слуга народу", засвітилася в компанії співголови парламентської фракції "Європейська солідарність" Артура Герасимова.

Зняти їх вдалося кореспонденту "Телеграфа" у Верховній Раді.

Як видно на знімках, розмова між ними проходив в секторі, де розташовані місця нардепів "ЄС", в безпосередній близькості від п’ятого президента Петра Порошенка, який, втім, в їх діалозі не брав участі.

Буймистер і Герасимов
Буймистер і Герасимов
Буймистер і Герасимов
Буймистер і Герасимов
Людмила Буймистер
Людмила Буймистер

Як відомо, Буймистер була виключена з "СН" 19 жовтня. За її словами, це пов’язано з тим, що вона часто на телебаченні висловлювала думку, що розходиться з позицією фракції.

Крім того, вона неодноразово голосувала проти просуваються "слугами" законопроектів і рішень. Серед таких: голосування по "закону про олігархів" і відставці колишнього спікера Ради Дмитра Разумкова.

Варто зазначити, що через часте голосування проти принципових для партії законопроектів, Буймистер навіть отримала від колег жартівливу премію "Червона кнопка року".

Теги:
#Верховна Рада #Артур Герасимов #Європейська солідарність #Людмила Буймистер
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