"Слуга народу" Буймистер після вигнання з фракції засвітилася з Порошенком (ексклюзивні фото)

Розмова відбулася біля Петра Порошенка.

Народний депутат України Людмила Буймистер, після виключення з фракції "Слуга народу", засвітилася в компанії співголови парламентської фракції "Європейська солідарність" Артура Герасимова.

Зняти їх вдалося кореспонденту "Телеграфа" у Верховній Раді.

Як видно на знімках, розмова між ними проходив в секторі, де розташовані місця нардепів "ЄС", в безпосередній близькості від п’ятого президента Петра Порошенка, який, втім, в їх діалозі не брав участі.

Буймистер і Герасимов

Буймистер і Герасимов

Людмила Буймистер

Як відомо, Буймистер була виключена з "СН" 19 жовтня. За її словами, це пов’язано з тим, що вона часто на телебаченні висловлювала думку, що розходиться з позицією фракції.

Крім того, вона неодноразово голосувала проти просуваються "слугами" законопроектів і рішень. Серед таких: голосування по "закону про олігархів" і відставці колишнього спікера Ради Дмитра Разумкова.

Варто зазначити, що через часте голосування проти принципових для партії законопроектів, Буймистер навіть отримала від колег жартівливу премію "Червона кнопка року".