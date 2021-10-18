Рус

"Слуги" збираються вигнати з фракції Людмилу Буймистер: в чому причина (відео)

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
53
Людмила Буймистер Новина оновлена 18 жовтня 2021, 23:08
Людмила Буймистер

В "СН" кажуть, що рішення було прийнято практично одноголосно

Після засідання фракції "Слуга народу" було прийнято рішення виключити зі своїх лав нардепа Людмилу Буймистер, яку нещодавно нагородили премією "Червона кнопка року".

Про це заявив нардеп Данило Гетманцев під час брифінгу для ЗМІ.

"Фракція проголосувала практично одноголосно", — сказав він.

За його словами, відповідне рішення буде оформлено належним чином і надалі направлено до Верховної Ради.

Сама ж Буймистер поспілкувалася з журналістами та заявила, що основною причиною було названо те, що вона часто з’являється в ефірах, де висловлює позицію, яка відрізняється від думки партії й фракції.

Варто відзначити, що нардеп раніше стала єдиною "Слугою народу", яка проголосувала проти "закону про олігархів". Також вона була серед семи представників цієї фракції, які не стали підтримувати відставку колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Буймистер же не вважає, що її виключення пов’язане з цими голосуваннями.

"Це скоріше було приводом, а не причиною", — сказала вона.

Як повідомлялося раніше, відомий політолог Кирило Сазонов розповів "Телеграфу", чому зараз влада України не стане робити спроби проводити дострокові парламентські та президентські вибори.

Теги:
#Верховна Рада #Слуга народу #Данило Гетманцев #Людмила Буймистер
Головні події дня
Україна
Підсумки дня 18 жовтня: смерть брата загиблого мера Кривого Рогу, скандал з невісткою Кернеса
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Головні події дня
Підсумки дня 18 жовтня: смерть брата загиблого мера Кривого Рогу, скандал з невісткою Кернеса
Дата публікації
Категорія
Поліція
Знайдений мертвим брат екс-мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, який застрелився два місяці тому: відомі деталі
Дата публікації
Категорія
Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді
У разі розпуску парламенту, "Слуга народу" вже не отримає монобольшість, — політолог
Дата публікації
Категорія
Багато українців вже хочуть увімкнення централізованого опалення
Опалювальний сезон-2021 в Україні вже почався: коли і де потеплішають батареї найближчим часом
Дата публікації
Категорія
Глава бюджетного комітету ВРУ Юрій Арістов
Глава бюджетного комітету Юрій Арістов: Моя задача — охороняти бюджет, а не роздавати. Але дехто все одно за цим приходить