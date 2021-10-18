"Слуги" збираються вигнати з фракції Людмилу Буймистер: в чому причина (відео)

В "СН" кажуть, що рішення було прийнято практично одноголосно

Після засідання фракції "Слуга народу" було прийнято рішення виключити зі своїх лав нардепа Людмилу Буймистер, яку нещодавно нагородили премією "Червона кнопка року".

Про це заявив нардеп Данило Гетманцев під час брифінгу для ЗМІ.

"Фракція проголосувала практично одноголосно", — сказав він.

За його словами, відповідне рішення буде оформлено належним чином і надалі направлено до Верховної Ради.

Сама ж Буймистер поспілкувалася з журналістами та заявила, що основною причиною було названо те, що вона часто з’являється в ефірах, де висловлює позицію, яка відрізняється від думки партії й фракції.

Варто відзначити, що нардеп раніше стала єдиною "Слугою народу", яка проголосувала проти "закону про олігархів". Також вона була серед семи представників цієї фракції, які не стали підтримувати відставку колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Буймистер же не вважає, що її виключення пов’язане з цими голосуваннями.

"Це скоріше було приводом, а не причиною", — сказала вона.

Як повідомлялося раніше, відомий політолог Кирило Сазонов розповів "Телеграфу", чому зараз влада України не стане робити спроби проводити дострокові парламентські та президентські вибори.