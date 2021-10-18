Укр

"Слуги" собираются выгнать из фракции Людмилу Буймистер: в чем причина (видео)

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Людмила Буймистер Новость обновлена 18 октября 2021, 23:08
Людмила Буймистер

В "СН" говорят, что решение было принято практически единогласно

После заседания фракции "Слуга народа" было принято решение исключить из своих рядов нардепа Людмилу Буймистер, которую недавно наградили премией "Красная кнопка года".

Об этом заявил нардеп Даниил Гетманцев во время брифинга для СМИ.

"Фракция проголосовала практически единогласно", — сказал он.

По его словам, соответствующее решение будет оформлено надлежащим образом и в дальнейшем направлено в Верховную Раду.

Сама же Буймистер пообщалась с журналистами и заявила, что основной причиной было названо то, что она часто появляется в эфирах, где высказывает позицию, которая отличается от мнения партии и фракции.

Стоит отметить, что нардеп ранее стала единственной "Слугой народа", проголосовавшей против "закона об олигархах". Также она была в числе семи представителей этой фракции, которые не стали поддерживать отставку бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Буймистер же не считает, что ее исключение связано с этими голосованиями.

"Это скорее было поводом, а не причиной", — сказала она.

Как сообщалось ранее, известный политолог Кирилл Сазонов рассказал "Телеграфу", почему сейчас власти Украины не станут предпринимать попытки проводить досрочные парламентские и президентские выборы.

Теги:
#Верховная Рада #Слуга народа #Даниил Гетманцев #Людмила Буймистер
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