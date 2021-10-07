Укр

Отставка Разумкова: кто из депутатов голосовал против (список)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
216
Голосование за отставку - ожидание результата на табло. Новость обновлена 07 октября 2021, 13:04
Голосование за отставку - ожидание результата на табло.

Две партии не согласились с предложением отправить Разумкова в отставку.

Дмитрия Разумкова отправили в отставку с поста спикера Верховной Рады 284 проголосовавших "за" депутата. Против высказались 74, еще 30 не голосовали или воздержались.

"Телеграф" подготовил поименный список нардепов, проголосовавших за отставку Разумкова. Данные взяты с портала Верховной Рады.

В партии "Слуга народа" "за" проголосовали 215 народных избранников, но нашлись и те, кто высказался против. Их всего семеро. Первая пятерка — Людмила Буймистер (ранее получившая титул "красная кнопка"), Нелли Яковлева, Артем Дмитрук, Владимир Козак и Василий Мокан. Они же не поддержали временное отстранение Разумкова от обязанностей несколькими днями ранее. В этом голосовании к ним присоединились Оксана Дмитриева и Олег Воронько.

В ОПЗЖ отправлять Разумкова с поста спикера не хотели, большая часть фракции проголосовала "против".

23 - против. ОПЗЖ не поддержала отставку Разумкова
23 - против. ОПЗЖ не поддержала отставку Разумкова

Фракция "Европейская солидарность" в полном составе также не хотела отправлять Разумкова в отставку.

Единогласное "против" от фракции "ЕС"
Единогласное "против" от фракции "ЕС"

Фракция "Батькивщина" и депутатские группы "За майбутне" и "Довира" практически единогласно поддержали отставку спикера.

У внефракционных депутатов и нардепов от партии "Голос" картина голосования выглядит более пестрой.

Ранее "Телеграф" писал, что такие результаты голосования в партии "Голос" в парламенте могут быть связаны с некими договоренностями, на кону которых — место лидера фракции.

Теги:
#Верховная Рада #Отставка #Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков покинул пост спикера Рады под аплодисменты
Политика
Рада отправила Разумкова в отставку: эксклюзивные фото, как это было
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков покинул пост спикера Рады под аплодисменты
Рада отправила Разумкова в отставку: эксклюзивные фото, как это было
Дата публикации
Категория
Количество заболевших коронавирусом продолжает расти.
Впервые почти за полгода в Украине больше 15 тысяч новых больных COVID-19: где больше всего
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков в Верховной Раде
Разумков перед голосованием за отставку вспомнил обещания Зеленского и вызвал аплодисменты (видео)
Дата публикации
Категория
Рост цен на газ сравнительной с прошлым днем составил 15%
У рекордных цен на газ есть конкретные причины: что произошло и как это скажется на Украине
Дата публикации
Категория
ТОП-10 всемирно известных украинцев
От Кличко до Верки Сердючки: благодаря кому в мире знают об Украине (инфографика)