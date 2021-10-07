Отставка Разумкова: кто из депутатов голосовал против (список)

Две партии не согласились с предложением отправить Разумкова в отставку.

Дмитрия Разумкова отправили в отставку с поста спикера Верховной Рады 284 проголосовавших "за" депутата. Против высказались 74, еще 30 не голосовали или воздержались.

"Телеграф" подготовил поименный список нардепов, проголосовавших за отставку Разумкова. Данные взяты с портала Верховной Рады.

В партии "Слуга народа" "за" проголосовали 215 народных избранников, но нашлись и те, кто высказался против. Их всего семеро. Первая пятерка — Людмила Буймистер (ранее получившая титул "красная кнопка"), Нелли Яковлева, Артем Дмитрук, Владимир Козак и Василий Мокан. Они же не поддержали временное отстранение Разумкова от обязанностей несколькими днями ранее. В этом голосовании к ним присоединились Оксана Дмитриева и Олег Воронько.

В ОПЗЖ отправлять Разумкова с поста спикера не хотели, большая часть фракции проголосовала "против".

23 - против. ОПЗЖ не поддержала отставку Разумкова

Фракция "Европейская солидарность" в полном составе также не хотела отправлять Разумкова в отставку.

Единогласное "против" от фракции "ЕС"

Фракция "Батькивщина" и депутатские группы "За майбутне" и "Довира" практически единогласно поддержали отставку спикера.

У внефракционных депутатов и нардепов от партии "Голос" картина голосования выглядит более пестрой.

Ранее "Телеграф" писал, что такие результаты голосования в партии "Голос" в парламенте могут быть связаны с некими договоренностями, на кону которых — место лидера фракции.