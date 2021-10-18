В случае роспуска парламента, "Слуга народа" уже не получит монобольшинства, - политолог

Политический эксперт Кирилл Сазонов объяснил, почему снятие Дмитрия Разумкова с поста спикера Рады — логичное решение, а досрочные выборы в парламент — нет

Политическая жизнь Украины в октябре просто бурлит. Лишился поста спикера Дмитрий Разумков, на смену которому пришел Руслан Стефанчук.

Опубликовано расследование, в котором фигурируют офшоры Владимира Зеленского. Сам шестой президент Украины не видит в этом ничего особенного и задумывается о втором сроке.

Грядет традиционно непростое принятие госбюджета на будущий год.

О главных политических событиях последнего времени и будущего "Телеграф" поговорил с известным политологом Кириллом Сазоновым.

– Начинается новая пленарная неделя, повестку которой опубликовал нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк. Какие из законопроектов могут вызвать наибольший резонанс?

– Повестка дня Верховной Рады достаточно насыщенная, но особого резонанса не будет. Нет темы для шумных публичных сенсаций, когда скандал обсуждают в метро или на кухнях. Внутренние дискуссии в Верховной Раде будут острыми по вопросу бюджета, деньги всегда вызывают у нардепов самый искренний интерес. Но это останется предметом внутренних переговоров и торгов.

В среду первое чтение бюджета – это ритуал. Потому что главные интриги и изменения всегда в процессе подготовки ко второму чтению. Именно тогда депутаты вносят поправки, после которых желаемая расходная часть отличается от реальной доходной в три раза. Это не шутка, так действительно было. И будет. Там и начнутся реальные торги, переговоры, громкие заявления обиженных и самые неожиданные союзы заклятых временных друзей. Деньги никого из политиков не оставляют равнодушным, об этом еще древние писали.

В четверг рассмотрение так называемого "ресурсного" законопроекта 5600 (повышение ренты и налогов), который вызывает резкую критику не только оппозиции, но и ряда депутатов во власти. Среди населения и бизнеса он тоже не слишком популярен и это мягко сказано. Значит, его принятие под большим вопросом. Не исключаю, что свое веское слово может сказать и улица.

– А что по первому вице-спикеру, назначение которого запланировано на вторник, 19 октября?

– Назначение первого вице-спикера интересует исключительно политиков. Голоса есть за Корниенко от "Слуги народа", он достаточно компетентный человек и ему вполне по силам эта должность. Но это снова вопрос для политиков. Большинство украинцев не знают фамилию спикера, а кто у нас первый вице-спикер — для населения вообще вопрос темный. Я бы, исходя из этого контекста, все-таки предложил выдвигать на этот пост женщину. В Раде хватает женщин, которые вполне справятся с этой работой. А мы покажем реальное стремление к гендерному равенству. Не на уровне квот, которые всегда выглядят сомнительно, а в реальных поступках. Женщин в украинской политике до сих пор мало, особенно на ключевых постах.

– Как оцениваете снятие Разумкова с поста спикера?

– Вопрос по Разумкову закрыт. Он больше не спикер, а рядовой депутат. При этом 99% населения Украины увидели эту информацию в выпусках новостей и сразу забыли. Как не слишком интересную. Цена на газ, зарплаты с тарифами и обстановка на фронте – вот темы, которые волнуют граждан согласно всем опросам. И пандемия с карантином. А какая фамилия спикера – скучно и неинтересно.

С политической точки зрения решение логичное и назревшее. Да, спикер в спокойной обстановке не самая влиятельная фигура и он спикер всего парламента, а не своей партии. Тут некоторая оппозиционность Разумкова к фракции "Слуга народа" и президенту Зеленскому совершенно непроблемная. Но есть важный нюанс. Даже два.

– Какие же?

– Первое – по статусу спикер является членом СНБО и у него там право голоса. Сейчас, когда Зеленский фактически сделал СНБО самым эффективным инструментом быстрого реагирования на вызовы в воюющей стране, пронизанной коррупцией – в Совете должны быть единомышленники. Решительные патриоты. И когда спикер не голосует за санкции в отношении российской агентуры – это уже не независимость. Это решение, которое на пользу агрессору.

Второе – у нас парламентско-президентская республика. Если с главой государства что-то случится, да хотя бы ковид в тяжелой форме (любая беда – все мы люди), кто исполняет обязанности президента? Правильно, спикер парламента. Не премьер – именно спикер. И если на ключевые вопросы, даже на отношение к вражеской агентуре и пропаганде спикер смотрит иначе, чем президент и его партия – это бред какой-то. Это резкие смены курса и полный дисбаланс.

Спикер и президент могут быть совсем не друзьями, но по ключевым позициям государственной политики они должны видеть одинаковую картину и один сценарий. Так что решение отправить Разумкова в отставку было полностью логичным с точки зрения стратегии.

– Расследование "Досье Пандоры" (Pandora Papers), в том числе офшорный след Зеленского. Что можно сказать о реакции украинских властей?

– История с офшорами Зеленского, как и с офшорами Порошенко – юридически не имеют никаких последствий. Гражданин Украины имеет право регистрировать компанию в стране, которую называют офшором? Да. Такая компания имеет право вести бизнес в Украине? Опять да. То есть все законно и тут только политическая составляющая, криминала ноль. Так что все дискуссии исключительно о морали. Связь с деньгами, которые Коломойский выводил из "ПриватБанка" – предположение. Не более. Так что мы сейчас рассматриваем все эти офшорные темы исключительно через призму морали.

Давайте так, мы же любим морализировать, это вообще наша любимая игра. Бизнесмен, который вообще не имеет отношения к госслужбе и государственному бюджету в мирной Украине 2012 года работает с офшорной компанией. Через семь лет он пойдет в президенты и перед первым туром продаст или передаст свою долю в этой компании даже не родственнику, а третьему лицу.

Для сравнения – президент воюющей страны во время жесточайших событий на фронте регистрирует офшорную компанию. Президент – не посторонний бизнесмен. Не мирной, а воюющей страны.

Как там в рекламе — "почувствуйте разницу?" Поэтому сейчас, когда нардепы Порошенко и его "голоса" кричат об офшорах Зеленского, это не вызывает никакого уважения. Библию читайте, там про всё давно написано. И про соринку в глазу ближнего, и про бревно в собственном. Для меня на этом вопрос закрыт.

Читайте также: Категория Политика Это кино я уже видел: Зеленский отмахнулся от расследования про офшоры За два года на него не смогли найти нового компромата, утверждает гарант

– Центральная избирательная комиссия обратилась недавно в органы власти с призывом усилить противоэпидемические мероприятия для предотвращения распространения COVID-19 во время проведения промежуточных выборов в Верховную Раду в Херсонской и Черкасской областях (округа №184 и №197), а также местных выборах городского головы в Харькове 31 октября. Могут ли эти выборы перенести?

– Выборы в Херсонской и Черкасской областях, а также в Харькове никто переносить не будет. Их проведут с соблюдением всех необходимых норм по борьбе с эпидемией, но проведут. Явка будет, естественно, очень низкой, но это уже финишная прямая кампании и переносить с перспективой скандалов и судов никто не захочет. Кроме заведомо проигравших, но кому интересны их резоны?

– Быть или не быть досрочным выборам в Украине — парламентским или президентским?

– Для досрочных выборов нет никаких причин. Повод как раз найти не так уж и трудно, а причин нет. Зачем Зеленскому президентские выборы? Да, я слышал разговоры о том, что рейтинг падает лучше победить сейчас и остаться у власти на пять лет, чем проиграть через три. Но это – сказки.

– Почему же? Ведь рейтинг Зеленского, действительно, падает.

– Реальный рейтинг Зеленского в 2019 году – не мифические 73%, а 25% в первом туре. Именно 25% украинцев среди толпы кандидатов сразу выбрали Зеленского. Второй тур – всегда голосование протеста. Всегда против одного из двух. Не за Януковича, а против Ющенко. Не за Тимошенко, а против Януковича. Не за Кучму, а против коммунистов. Так всегда было. И в 2019 году сторонников Зеленского было 25%! А 73% — это во втором туре против Порошенко. Любой политтехнолог вам это подтвердит.

Читайте также: Категория Политика "Подход ребенка": на Западе дали оценку политике Зеленского Эксперт утверждает, что украинцам следует изменить свое отношение к власти

– И что мы имеем сегодня? И почему?

– В июне и вскоре после Дня Независимости у Зеленского рейтинг 31%. В сентябре – 33% уже, то есть рост. О причинах лучше все-таки судить политтехнологам, это их кусок хлеба. Можно предположить, что важную роль сыграл проект "Большое строительство" по большому строительству и ремонту дорог, мостов, местных аэропортов и так далее. По опросам августовским 81% украинцев отмечают активный ремонт дорог и поддерживают его. И 41% конкретно с фамилией Зеленский связывает эти перемены. Людям с экранов можно сколько угодно рассказывать о сложных вопросах и историях, которые далеко. Но если возле твоего дома дорогу не ремонтировали 30 лет, а в этом году сделали новую – это убедительнее. У меня такое главное объяснение, но оставим объяснения, они вторичны.

– А что же первично?

– А первичны факты. У Зеленского растет рейтинг, вопреки всем обвинениям "бывших". Это реальность. И ему совершенно нет необходимости идти на внеочередные выборы президента. По Верховной Раде – картина другая, но результат тот же. Очевидно, что в случае роспуска парламента, "Слуга народа" уже не получит монобольшинства.

Значит, нужно будет создавать коалицию с младшими партнерами. Бойко и Порошенко слишком токсичны. Тимошенко? Вариант, но пока проще и эффективнее призвать к дисциплине своих депутатов из монобольшинства. И не тратить время и ресурсы на внеочередные парламентские. Так что пока предпосылок для внеочередных выборов нет. Это чистая математика, никакой сложной философской составляющей.

***

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что старается не думать о возможном переизбрании своего супруга Владимира Зеленского президентом во второй раз.

Еще будучи кандидатом в президенты, Владимир Зеленский в своей избирательной программе обещал, что собирается идти только на один президентский срок. Но за два года у власти нынешний глава государства, похоже, изменил свое мнение. "Телеграфу" это подтверждает и близкое окружение Зеленского, и опрошенные эксперты.