Укр

После Дня независимости рейтинг Зеленского и Ко резко подскочил (инфографика)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Социологи оценили электоральные настроения украинцев. Новость обновлена 07 сентября 2021, 14:37
Социологи оценили электоральные настроения украинцев.

Рейтинг Владимира Зеленского на вероятных выборах вырос до 31%.

Уровень доверия к президенту Украині Владимиру Зеленскому в сентябре вырос до уровня июня 2020 года. Ему доверяет половина украинцев.

Такие данные опубликовала социологическая группа "Рейтинг".

Опираясь на свои данные они сообщили, что после затяжного падения рейтинг президента вырос, согласно данным опроса 2-4 сентября. При этом не доверяют Зеленскому — 48% населения.

Возможно, именно возросший кредит доверия к президенту послужил мотивом того, что за Зеленского на выборах, если бы они состоялись в ближайшее время, проголосовали бы примерно треть украинских избирателей. На втором месте в рейтинге очутился экс-лидер Петр Порошенко, а завершил главную тройку Юрий Бойко — смотрите количество процентов голосов в инфографике "Телеграфа".

Выборы президента - инфографика
Выборы президента - инфографика

Что же касается антирейтинга электоральных симпатий, то его возглавил Петр Порошенко с результатом в 45%. Чуть меньше украинцы не любят Юлию Тимошенко и Юрия Бойко — по 38 и 35% соответственно.

Что же касается Верховной рады, то в партийном перечне рейтинг "Слуг народа" также демонстрирует успешный рост — 25,8% поддержки. На втором и третьем местах — "Европейская солидарность"(14,1%) и "Оппозиционная платформа — За жизнь" (12,4%).

Выборы парламента - инфографика
Выборы парламента - инфографика

Во время исследования опросили 2500 граждан старше 18 лет.

Ранее в августе "Телеграф" писал, что президент Украины стремительно терял рейтинг. Тем не менее уровень доверия к нему превышал аналогичный показатель у других политиков.

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