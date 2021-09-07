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Після Дня незалежності рейтинг Зеленського і Ко різко підскочив (інфографіка)

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Соціологи оцінили електоральні настрої українців. Новина оновлена 07 вересня 2021, 14:37
Соціологи оцінили електоральні настрої українців.

Рейтинг Володимира Зеленського на ймовірних виборах виріс до 31%.

Рівень довіри до президента України Володимира Зеленського в вересні виріс до рівня червня 2020 року. Йому довіряє половина українців.

Такі дані опублікувала соціологічна група "Рейтинг".

Спираючись на свої дані вони повідомили, що після затяжного падіння рейтинг президента зріс, згідно з даними опитування 2-4 вересня. При цьому не довіряють Зеленському — 48% населення.

Можливо, саме зростаючий кредит довіри до президента послужив мотивом того, що за Зеленського на виборах, якби вони відбулися найближчим часом, проголосували б приблизно третина українських виборців. На другому місці в рейтингу опинився екслідер Петро Порошенко, а завершив чільну трійку Юрій Бойко — дивіться кількість відсотків голосів в інфографіці "Телеграфа".

Вибори президента — інфографіка
Вибори президента — інфографіка

Що до антирейтингу електоральних симпатій, то його очолив Петро Порошенко з результатом в 45%. Трохи менше українці не люблять Юлію Тимошенко і Юрія Бойка — по 38 і 35% відповідно.

Що ж стосується Верховної Ради, то в партійному списку рейтинг "Слуг народу" також демонструє успішний ріст — 25,8% підтримки. На другому і третьому місцях — "Європейська солідарність" (14,1%) і "Опозиційна платформа — За життя" (12,4%).

Вибори парламенту — інфографіка
Вибори парламенту — інфографіка

Під час дослідження опитали 2500 громадян старших за 18 років.

Раніше в серпні "Телеграф" писав, що президент України стрімко втрачав рейтинг. Проте рівень довіри до нього перевищував аналогічний показник у інших політиків.

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