Рейтинги Зеленского растут, а у Порошенко - снижаются: как проголосовали бы украинцы на выборах президента (инфографика)

Действующий президент Украины Владимир Зеленский сохраняет лидерство по поддержке населения Украины среди возможных кандидатов на пост главы государства.

К такому выводу пришла социологическая группа "Рейтинг", проводившая опрос 23-25 июля этого года.

Согласно результатам исследования, Зеленского поддерживают 27,7% респондентов.

На втором и третьем месте расположились бывший президент Петр Порошенко с поддержкой 13,4% избирателей и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с показателем в 11,4%.

Больше 10% набирает также сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко.

Высокие показатели в опросе также получили глава партии "Сила и Честь" Игорь Смешко, бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман, глава партии "НАШИ" Евгений Мураев и действующий председатель парламента Дмитрий Разумков.

Остальные кандидаты не набирают трех процентов.

Эти данные примерно сопоставимы с результатами опроса КМИС, проведенного в начале прошлого месяца. В сравнении с предыдущими показателями, рейтинги Зеленского показали небольшой рост, а Порошенко и Тимошенко - снижение.