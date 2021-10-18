"Подход ребенка": на Западе дали оценку политике Зеленского

Эксперт утверждает, что украинцам следует изменить свое отношение к власти

Восприятие президента Украины Владимира Зеленского нашим обществом в США назвали "детским", а основой его высокого рейтинга — патернализм, который очень активно проявляется у украинцев.

Такое мнение высказал руководитель Центра конституционной демократии Университета Индианы (США) Дэвид Уильямс в интервью ZN.UA, опубликованном во вторник, 18 октября.

По его словам, высокий президентский рейтинг Владимира Зеленского объясняет патернализм - принцип государственного управления, по которому государство обеспечивает потребности граждан, а граждане при этом позволяют власти диктовать модели своего поведения. Однако такой подход Уильямс называет "подходом ребенка, а не гражданина демократической республики".

При этом, отмечает специалист, отношение к президенту как к отцу часто наблюдается и в странах Запада и это явление искоренить полностью невозможно ни в одном обществе.

Что касается Украины, отмечает Уильямс, то ощущение беспомощности у людей здесь настолько сильное, что для преодоления этой ситуации следует масштабно реконструировать систему власти, а не просто менять составные части этой системы.

"Иначе люди всегда будут чувствовать себя иностранцами в своей стране, а не хозяевами, которые нанимают власть, чтобы поддерживать порядок в доме", — резюмировал эксперт.

Напомним, в информпространстве уже не впервые говорят о том, что Зеленский собирается второй раз участвовать в президентских выборах, однако сам президент с ответом не спешит. Так, нервным был ответ Зеленского на вопрос "Телеграфа" про второй срок.

Также мы писали, что семья Владимира Зеленского откровенно не в восторге от вероятности того, он возглавит страну во второй раз.