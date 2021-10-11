Семья против? Зеленский ответил, почему его дочь поднимает вопрос о втором сроке президентства

Президент также рассказал, где планирует учится его старшая дочь Александра

Во время закрытой вечеринки политической партии "Слуга народа" украинская телеведущая Екатерина Осадчая успела взять интервью у многих народных депутатов, а также немного расспросила президента Украины Владимира Зеленского о его семье и ее отношении к вероятному второму сроку президентства главы семьи.

Так, Зеленский открыто признался, что от такого возможного политического решения его близкие люди не в восторге. Старшая дочь бывшего "кварталовца" Александра, которой в этом году исполнилось 17 лет, как утверждает Зеленский, часто поднимает этот вопрос.

"Пострадали старшая дочь, жена, мои родители. Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок. Как бы я не любил свою дочь, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать и только от этого", — заверяет президент.

Владимир Зеленский с женой Еленой и детьми

Кроме этого, Зеленский рассказал, куда будет поступать в высшее учебное заведение его дочь в следующем году. По словам президента, Александра планирует продолжать учиться в Украине.

"Хотя ей очень непросто. Потому что если бы она училась за границей, то она могла бы учиться без охраны", — сказал Зеленский.

Напомним, что Владимир Зеленский находится в браке с Еленой Зеленской (в девичестве Кияшко) с 6 сентября 2003 года. У супругов двое детей: дочь Александра (2004) и сын Кирилл (2013).

Ранее Елена Зеленская рассказала, что старается не думать о возможном переизбрании своего супруга президентом Украины во второй раз.