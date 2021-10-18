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"Підхід дитини": на Заході дали оцінку політиці Зеленського

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Президент України Володимир Зеленський Новина оновлена 18 жовтня 2021, 13:00
Президент України Володимир Зеленський

Експерт стверджує, що українцям слід змінити своє ставлення до влади

Сприйняття президента України Володимира Зеленського нашим суспільством в США назвали "дитячим", а основою його високого рейтингу — патерналізм, який дуже активно проявляється в українців.

Таку думку висловив керівник Центру конституційної демократії Університету Індіани (США) Девід Вільямс в інтервʼю ZN.UA, опублікованому у вівторок, 18 жовтня.

За його словами, високий президентський рейтинг Володимира Зеленського пояснює патерналізм — принцип державного управління, за якою держава забезпечує потреби громадян, а громадяни при цьому дозволяють владі диктувати моделі своєї поведінки. Однак такий підхід Вільямс називає "підходом дитини, а не громадянина демократичної республіки".

При цьому, зазначає фахівець, ставлення до президента як до батька часто спостерігається і у країнах Заходу і це явище викорінити повністю неможливо у жодному суспільстві.

Що стосується України, наголошує Вільямс, то відчуття безпорадності у людей тут настільки сильне, що подолання цієї ситуації слід масштабно реконструювати систему влади, а не просто змінювати складові частини цієї системи.

"Інакше люди завжди почуватимуться іноземцями у своїй державі, а не господарями, які наймають владу, щоб підтримувати порядок у домівці", — резюмував експерт.

Нагадаємо, у інформпросторі вже не вперше говорять про те, що Зеленський збирається вдруге брати участь у президентських виборах, однак сам президент з відповіддю не поспішає. Так, нервовою була відповідь Зеленського на питання "Телеграфа" про другий термін.

Також ми писали, що сімʼя Володимира Зеленського відверто не в захваті від ймовірності того, він очолить країну вдруге.

Теги:
#Україна #США #Володимир Зеленський
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