Сім’я проти? Зеленський відповів, чому його донька піднімає питання про другий термін президентства

Президент також розповів, де планує вчиться його старша дочка Олександра

Під час закритої вечірки політичної партії "Слуга народу" українська телеведуча Катерина Осадча встигла взяти інтерв’ю у багатьох народних депутатів, а також трохи розпитала президента України Володимира Зеленського про його сім’ю та її ставлення до ймовірного другого терміну президентства глави родини.

Так, Зеленський відкрито зізнався, що від такого можливого політичного рішення його близькі люди не в захваті. Старша дочка колишнього "кварталівця" Олександра, якій в цьому році виповнилося 17 років, як стверджує Зеленський, часто піднімає це питання.

"Постраждали старша донька, дружина, мої батьки. Донька піднімає цю тему, вона не хоче, щоб я йшов на другий термін. Як би я не любив свою доньку, але це залежить тільки від рівня того, що ми встигнемо зробити і тільки від цього ", — запевняє президент.

Володимир Зеленський з дружиною Оленою та дітьми

Крім цього, Зеленський розповів, куди буде вступати до вищого навчального закладу його донька в наступному році. За словами президента, Олександра планує продовжувати навчатися в Україні.

"Хоча їй дуже непросто. Тому що якби вона вчилася за кордоном, то вона могла б вчитися без охорони", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський знаходиться в шлюбі з Оленою Зеленською (в дівоцтві Кияшко) з 6 вересня 2003 року. У подружжя двоє дітей: дочка Олександра (2004) і син Кирило (2013).

Раніше Олена Зеленська розповіла, що намагається не думати про можливе переобрання свого чоловіка президентом України вдруге.