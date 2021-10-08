Укр

Разумкову после отставки готов помочь известный олигарх

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Разумков не стал исключать того, что пойдет в президенты Украины Новость обновлена 08 октября 2021, 16:24
Разумков не стал исключать того, что пойдет в президенты Украины

Экс-спикеру Рады готовы помогать медийно

После резонансной отставки Дмитрия Разумкова с должности спикера Рады политологи говорят о продолжении политической карьеры благодаря построению собственной команды.

Как сообщили "Телеграфу" источники в разных партиях, помочь экс-спикеру готов олигарх Ринат Ахметов, однако не финансовыми вложениями в его карьеру. 

"Ахметов готов ему помочь медийно, и то, до сентября у Разумкова был бан на каналах медиагруппы "Украина". Только сейчас его стали звать на каналы Ахметова. Новинский (нардеп Вадим Новинский, бизнес-партнер Ахметова — ред.), например, говорит, что они готовы помогать Разумкову, но не деньгами, а советами", — поведал нам собеседник в депутатском корпусе. 

Впрочем, ближайший соратник Разумкова, нардеп Василий Мокан сказал "Телеграфу", что пока никаких разговоров о группе не ведется.

О других сценариях будущего для Дмитрия Разумкова читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа" по ссылке.

Ранее "Телеграф" писал, что Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний в Верховной Раде на два дня, а в четверг — за день до дня рождения — его отстранили насовсем. Подписи за рассмотрение Радой отставки Разумкова собирались во время выездного заседания в Трускавце в первых числах октября.

Теги:
#Олигарх #Ринат Ахметов #Дмитрий Разумков #Василий Мокан
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