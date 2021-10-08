Разумкову після відставки готовий допомогти відомий олігарх

Екс-спікеру Ради готові допомагати медійно

Після резонансної відставки Дмитра Разумкова з посади спікера Ради політологи кажуть про продовження політичної кар’єри завдяки побудові власної команди.

Як повідомили "Телеграфу" джерела в різних партіях, допомогти екс-спікеру готовий олігарх Ринат Ахметов, проте не фінансовими вкладеннями в його кар’єру.

"Ахметов готовий йому допомогти медійно, і то, до вересня у Разумкова був бані на каналах медіагрупи "Україна". Тільки зараз його стали кликати на канали Ахметова. Новинський (нардеп Вадим Новинський, бізнес-партнер Ахметова — ред.), наприклад, говорить, що вони готові допомагати Разумкову, але не грошима, а порадами", — повідав нам співрозмовник в депутатському корпусі.

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Втім, найближчий соратник Разумкова, нардеп Василь Мокан, сказав "Телеграфу", що поки ніяких розмов про групу не ведеться.

Про інші сценарії майбутнього для Дмитра Разумкова читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа" за посиланням.

Раніше "Телеграф" писав, що Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань у Верховній Раді на два дні, а в четвер — за день до дня народження — його усунули назовсім. Підписи за розгляд Радою відставки Разумкова збиралися під час виїзного засідання фракції в Трускавці в перших числах жовтня.