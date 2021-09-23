Карантин в Украине закончится уже весной 2022 года, но при одном условии — Ляшко

Отмену масочного режима в Украине также будут рассматривать весной

Карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в мире, в Украине могут отменить уже весной 2022 года. Однако, это возможно только при условии вакцинации населения.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время Международного форума "Креативная Украина 2021".

По его словам, если до Нового года уровень вакцинации от коронавируса в Украине будет достаточным, то уже весной можно будет говорить о жизни без карантина.

При этом министр добавил, что сейчас даже вакцинированные граждане должны носить маски в помещениях, ведь многие люди прививки не получили и могут инфицироваться от вакцинированного, который переносит возбудителя болезни.

Отмена масочного режима, по словам Ляшко, также зависит от уровня вакцинации населения.

Напомним, в "желтую" зону карантина Украина перешла с четверга, 23 сентября. Соответствующее решение приняла государственная комиссия по ТЭБ и ЧС в связи со значительным приростом больных коронавирусом и из-за роста количества госпитализированных.

Обо всех изменениях, которые ввели в связи с усилением карантина — читайте в материале "Телеграфа".

Добавим, что большинство запретов не коснутся вакцинированных граждан и коллективов.