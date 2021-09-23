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Карантин в Україні закінчиться вже навесні 2022 року, але за однієї умови - Ляшко

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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У МОЗ розповіли, коли в Україні закінчиться карантин Новина оновлена 23 вересня 2021, 14:25
У МОЗ розповіли, коли в Україні закінчиться карантин

Скасування маскового режиму в Україні також розглядатимуть весною

Карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу у світі, в Україні можуть скасувати вже весною 2022 року. Однак, це можливо лише за умови вакцинації населення.

Про це заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко під час Міжнародного форуму "Креативна Україна 2021".

За його словами, якщо до Нового року рівень вакцинації від коронавірусу в Україні буде достатнім, то вже весною можна буде говорити про життя без карантинних обмежень.

При цьому міністр додав, що зараз навіть вакциновані особи мають носити маски у приміщеннях, адже багато людей щеплення не отримали і можуть інфікуватися від вакцинованого, який переносить збудника хвороби.

Скасування маскового режиму, за словами Ляшка, також залежить від рівня вакцинації населення.

Нагадаємо, у "жовту" зону карантину Україна перейшла з четверга, 23 вересня. Відповідне рішення ухвалила державна комісія з ТЕБ та НС у звʼязку зі значним приростом хворих коронавірусом та через зростання кількості госпіталізованих.

Про всі зміни, які впровадили у звʼязку з посиленням карантину — читайте у матеріалі "Телеграфа".

Додамо, що більшість заборон не стосуватимуться вакцинованих громадян та колективів.

Теги:
#Україна #Карантин #Віктор Ляшко #Коронавірус #Covid-19
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