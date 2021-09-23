Україна офіційно перейшла в "жовту" зону: що зміниться з сьогоднішнього дня

Перш за все залишається актуальним масковий режим

З четверга, 23 вересня, в Україні набули чинності обмеження "жовтої" карантинної зони, в зв’язку з чим життя громадян дещо зміниться.

"Телеграф" зібрав основну інформацію про це.

Зауважимо, що перш за все будуть внесені зміни в роботу фітнес-центрів і спортзалів, роботу навчальних закладів, закладів культури, а також в проведення масових заходів.

Так, з сьогоднішнього дня заборонено проводити заходи, якщо на них знаходиться більше однієї людини на чотири квадратних метра, а перегляди кіно і театральних виступів мають проводитися при наполовину порожньому залі.

У фітнес-клубах і спортзалах обмеження серйозніші — там не повинно бути більше однієї людини на 10 квадратів площі приміщення.

Цікаво, що всі ці обмеження знімаються, якщо більше 80% персоналу і всі повнолітні відвідувачі мають паспорта вакцинації.

Серйозні заходи спочатку хотіли ввести і щодо шкіл і дитсадків. Всі навчальні заклади планувалося перевести на дистанційну роботу, якщо там не вакциновано більше 80% персоналу. Але таких закладів виявилося занадто багато, тому було вирішено скасувати цю вимогу.

Так, 1-4 класи загальноосвітніх шкіл, спеціальні навчальні заклади і дитсадки продовжать роботу (старші класи все ж можуть відправити по домівках).

Як повідомляв "Телеграф", з 23 вересня Україна увійшла в "жовту" зону і поставила новий рекорд захворюваності коронавірусом.