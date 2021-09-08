У МОЗ готують "поблажки" для вакцинованих українців: Ляшко розповів деталі

Вакцинованим українцям можливо вдасться уникнути локдауну.

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні "прогнозовано" погіршується, але в уряді задумалися про те, щоб навіть в разі посилення обмежень вакциновані українці могли продовжувати жити в комфортних умовах.

Про це розповів глава МОЗ Віктор Ляшко під час засідання Кабміну.

За його словами, разом з ростом кількості нових випадків захворювання спостерігається і підвищення числа госпіталізацій. Втім, він додав, що в цей час ситуація не є критичною.

Разом з тим він розповів, що МОЗ разом з іншими міністерствами працюють над внесенням поправок до карантинних норм, які дозволять вакцинованим українцям відчувати себе більш комфортно в умовах більш жорстких протиепідемічних заходів.

Зокрема, за його словами, більшість обмежень "жовтої" та "червоної" зон не будуть застосовуватися при наявності щеплених колективів або відвідувачів, оскільки зараз "COVID-19 стає пандемією невакцинованих".

Ляшко уточнив, що для "жовтої" зони буде достатньо однієї дози вакцини, а ось для "червоної" вже знадобиться пройти повний курс. Тобто дві дози вакцини, або одна для щеплених засобом Johnson & Johnson.

Нові обмеження будуть введені через сім днів після схвалення таких заходів Кабміном, а до тих пір всі заклади України продовжать працювати за правилами "зеленої" зони.

Виступ Ляшко з 20:27

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявив, що питання про введення в Україні "жовтої зони" карантину буде розглянуто найближчими днями.